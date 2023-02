Joe Biden újraindulására tett utalást a first lady

Jill Biden ötnapos afrikai útjának utolsó állomásán az AP hírügynökségnek adott interjúban úgy fogalmazott, hogy sokkal több nem maradt hátra, mint hogy kitalálják, az elnök hol és mikor jelenti be hivatalosan is az újraindulását. Férje szándékával kapcsolatban úgy fogalmazott, „Hányszor kell még elmondanom, hogy elhiggyék”, majd Joe Bidenre utalva hozzátette, hogy még nem fejezte be, amit elkezdett, és ez az, ami számít.

Az elnök szintén pénteken az ABC Newsnak adott interjúban felesége szavaihoz kapcsolódva leszögezte, hogy ő komolyan gondolja, amit mond, de még vannak feladatok előtte, mielőtt belevágna egy teljes gőzzel működő kampányba.