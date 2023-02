Megosztja a Republikánus Pártot a háború

Úgy tűnik, a 2024-es elnökválasztáson a Fehér Ház kulcsát visszaszerezni kívánó Republikánus Párton belül az Egyesült Államok ukrajnai szerepvállalása körüli megosztottság lehet a legjelentősebb törésvonal az elkövetkező hónapokban, amikor kezdetét veszi az elnökválasztási előválasztás. A jobboldali párt lehetséges elnökjelöltjei ugyanis egymással teljesen ellentétes álláspontot fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy Joe Biden demokrata elnök jelenlegi kormánya túl sokat vagy túl keveset tesz-e Ukrajna Oroszország elleni küzdelmének megsegítése érdekében.

Abban természetesen teljes egyetértés van, hogy a Biden-adminisztráció rosszul kezeli a helyzetet, ezt leszámítva azonban két egymással ellentétes tábor kezd körvonalazódni: az egyik szerint Washington jelenleg túlságosan is aktív szerepet vállal az ukrajnai háborúban – ezt az álláspontot képviseli például Donald Trump volt elnök és Ron DeSantis floridai kormányzó. A másik tábor – amelyben az egykori Trump-adminisztráció több tisztviselője is feltűnik – ugyanakkor a Biden-kormányzatnál is agresszívabb álláspont mellett érvel Oroszországgal szemben.