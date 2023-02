Sorsukra hagyják lovaikat a belga lovasok

Beteltek a belgiumi állatmenhelyek. Egyre több befogadóközpont arról számol be, hogy az elmúlt időszakban ugrásszerűen megnőtt a menedékre szoruló állatok száma. Az infláció, az állateledelek és az állattartás általános költségeinek a növekedése miatt már a lovakat is nagy számban hagyják magukra a belgák. Néhány napja a nyílt utcáról szedtek össze egy sorsára hagyott hobbilovat, a négylábút Liege tartomány egyik állatmenhelye fogadta be. A felkutatott tulajdonos később közölte, hogy a lovát már nem tudja etetni.

Fabrice Renard, a Fedél nélküli állatok menhelyének vezetője a belga RTL-nek elmondta, hogy a hét minden napján csöng a telefon, folyamatosan érkeznek a kérések azoktól az állattulajdonosoktól, akik már nem tudják ellátni kedvenceiket. A lovardákban havonta 350 eurót kell fizetni a hobbilovak bértartásáért, amit a lovasok ma már nem engedhetnek meg maguknak saját háztartásuk megnövekedett költségei miatt. A liege-i tartományban három év alatt ötszörösére nőtt a menhelyekben leadott lovak száma, Fabrice Renardnak már a szarvasmarhák elszállásolására berendezett karámokat is az elárvult lovak számára kellett átengednie.

A lovakon kívül tömegével válnak meg a hüllőktől is tulajdonosaik, meséli Pascal Dortu, a Páncélosok névre keresztelt állatmenhely vezetője. Tavaly 740 teknőst, kígyót, leguánt és gyíkot adtak le gazdáik a menhelyeken. A hidegvérűek között az elárvult teknősök viszik el a pálmát, a Páncélosokhoz ugyanis néhány hónap alatt több mint ötszáz sorsára hagyott teknős érkezett. Az indoklás minden esetben ugyanaz: a tulajdonos nem tudja fizetni a teknősök számára otthon berendezett „strand” állandó világítását és fűtését, valamint az akváriumok vizének a frissen tartása is – bármely módszerrel, például folyamatos vízcserével, vagy víztisztító berendezésekkel – sokba kerül.

Borítókép: illusztráció (Fotó: Tóth Imre/Hajdú-Bihari Napló)