Károsnak tartja a szexuális sokszínűség oktatását a Román Ortodox Egyház

Rendkívül károsnak tartja a Román Ortodox Egyház a bukaresti parlament napirendjén lévő új oktatási törvénytervezet előírását, amely szerint az iskoláknak a szexuális sokszínűség elfogadására kell nevelniük a diákokat. Az egyház közleménye szerint ezügyben közös álláspontot fogalmaztak meg a többi romániai vallási felekezettel.

Arra figyelmeztették a román oktatási minisztériumot, hogy az oktatásnak ideológiamentesnek kell maradnia.

A Maszol erdélyi hírportál által is idézett állásfoglalás azt is leszögezi: az állam által elismert vallások tanítása nem egy ideológia tanítását jelent, mivel „a keresztény vallás az európai humanista kultúra alapja, és az iskolákban is így kell értelmezni”.

Az ortodox egyház szerint a transzneműségnek nevezett „pszichoszomatikus eltérést” normalitásként megjelenítő „genderelmélet” nem tudomány, hanem egy mesterséges, úgynevezett kulturális ideológiai konstrukció, amely ellentétben áll az élet természetes rendjével, a logikával, a biológiával és az antropológiával. A görögkeletiek állásfoglalásukban megjegyzik:

az emberek egy nagyon kis hányada valóban transznemű, és léteznek „más szexuális kisebbségek” is, mert a természetben néha előfordulnak „ritka és marginális” eltérések a normálistól, amelyeket „természetesen teljes megértéssel és támogatással” kell kezelni.

Ebből azonban nem következik az ortodox egyház szerint, hogy a hím- és nőnem helyes használata a nyilvános kommunikációban diszkriminálja ezeket az embereket.

A tizenhárom, államilag elismert romániai egyházi vezető beadványában arra kérte az oktatási minisztériumot, hogy emelje a választható érettségi tantárgyak közé a hittant. A kezdeményezők aláírói között vannak az erdélyi magyar történelmi egyházak vezetői is.

Egy korábbi felmérés szerint Románia Málta mellett a legvallásosabb állam az Európai Unióban. A válaszadók hatvan százaléka tartja magát egyértelműen vallásosnak, közel harminc százalékuk pedig „inkább vallásosnak”. A romániai megkérdezettek egyházi hovatartozástól függetlenül kilencven százalékban mondták azt, hogy hisznek Istenben.

Borítókép: Teodosie konstancai ortodox érsek. (Forrás: Facebook)