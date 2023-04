Borzalmas állapotokat hagynak maguk után a migránsok a szerbiai erdőkben

Használati útmutató létrához – ilyenekből is találtak néhányat az erdőben. A leírás és a képek alapján az derült ki, hogy a migránsok nem klasszikus létrákkal próbálják átmászni a magyar határkerítést. A török Cagsan Technics cég által gyártott létrához angol, török és német leírás is tartozik. Nagy teherbírású, több szögben is állítható, és akár kisebb hídként is használható. Találtak még ezeken túl isztambuli tömegközlekedési kártyát és szerbiai befogadóközpont által kiadott ideiglenes azonosító igazolványt. Utóbbi bizonyos Bilel Lemles nevére szól, aki 1999-ben született Algériában. A férfi számára a bolgár határ közelében lévő Pirot város befogadóközpontjában állította ki a dokumentumot a szerbiai Menekültügyi Főbiztosság.

Illegális bevándorlók özönlötték el a szerbiai erdőket. Fotó: Havran Zoltán

Több külföldi állampolgár is jó pénzt lát a balkáni útvonal adta lehetőségekben. Az egyik legutóbbi esetben például egy ukrán állampolgárt vettek őrizetbe a szerb hatóságok, miután a 41 éves férfi kamionjában, annak ellenőrzése során 22 bevándorlót találtak. Az általa vezetett olasz rendszámú tehergépjárműben marokkói migránsok rejtőzködtek. Az őrizetbe vett személyt 30 napos előzetes letartóztatásba helyezték, míg az illegális bevándorlókat a befogadóközpontokba szállították. Innen azonban szinte azonnal folytathatták útjukat az Európai Unió felé, ugyanis Szerbiában ezek a létesítmények nyitottak, szabadon ki-be járhatnak az ott lakók.