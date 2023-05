Rekord dőlt, pokolian meleget mértek Vietnamban

Az érték megdöntötte a 2019-es rekordot, amely 43,4 fok volt. A vietnami rekordot az északi Than Hoa tartományban található Hoi Hszuan állomáson mérték szombaton beltéri körülmények között – közölte a helyi meteorológiai szolgálat – számolt be róla a The Guardian.

Egy helyi gazda elmondta, hogy a Da Nang városában uralkodó hőmérséklet miatt a munkásoknak minden eddiginél korábban kellett kezdeniük a napot, és már délelőtt 10 óra előtt be kellett fejezniük a munkát, hogy elkerüljék a hőséget. Vietnam időjárása változó, de az ország egészében most kezdődnek a legmelegebb nyári hónapok.

Egy vietnami kutató aggasztónak nevezte az adatot az éghajlatváltozás és a globális felmelegedés szempontjából, és jelezte: úgy véli, hogy ez a rekord még sokszor meg fog ismétlődni. Da Nang vezetői arra kérték az illetékes vietnami minisztériumokat, hogy működjenek együtt a hőség, az esetleges aszály és a vízhiány hatékony kezelése érdekében – tájékoztatott az állami média.

A thaiföldi meteorológiai szolgálat korábban közölte, hogy áprilisban rekordmeleget, 44,6 fokot mértek az ország nyugati részén található Tak tartományban. Eközben Mianmar keleti részén 43,8 fokot mutatott a hőmérő, amihez hasonlóra az elmúlt évtizedben nem akadt példa.

Dakkában, Banglades fővárosában legutóbb az 1960-as években volt ilyen meleg, miközben India egyes részein a megszokottnál nagyjából három-négy fokkal magasabb hőmérsékletet mértek.