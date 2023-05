Újra a CNN-en Trump, 24 óra alatt véget vetne a háborúnak

A volt elnök beszélt a kampányáról, részben a terveiről és a jelenlegi világpolitikai eseményekről is. Így például az ukrajnai háború kapcsán elmondta, a béke pártján áll, s azt szeretné, hogy minél előbb véget érjen a háború, mert csak a békés rendezés segíthet megmenteni az emberéleteket.

Arra a kérdésre válaszolva, hogy melyik oldalt támogatja, úgy nyilatkozott, azt szeretné, ha senki nem halna meg.

Megválasztása esetén 24 óra alatt véget vetne a háborúnak – tette hozzá Donald Trump.

Vlagyimir Putyin orosz elnökről szólva kiemelte: szerinte óriási hibát követett el az orosz vezető azzal, hogy bevonult Ukrajnába, s ez nem is fordulhatott volna elő, ha ő, mármint Trump, még mindig a Fehér Házban tartózkodna. Putyint az interjúban „okos fickónak” nevezte a volt amerikai elnök.

A 2020-as választásokról szólva megismételte korábbi álláspontját, miszerint szerinte akkor csalás történt. A 24-es voksolás eredményeit pedig csakis akkor fogadja el, ha becsületes választások lesznek – tette hozzá. Trump ezúttal is megvédte támogatóit, akiket a 2020-as választások után rendbontással vádoltak, s akik közül többeket elítéltek. A szexuális erőszakkal kapcsolatos ügyéről szólva pedig egyebek mellett azt mondta, hogy nem volt pártatlan az ügyét tárgyaló bíró.

Donald Trump egyébként hét év után tért vissza a CNN-re, s a műsorvezető legkellemetlenebb kérdéseire is válaszolt. A volt elnök az est folyamán többször tapsot és támogatást kapott a republikánusokból és bizonytalanokból álló közönségtől, a moderátor, Kaitlan Collins pedig időnként tanácstalan volt.

Miközben Donald Trump minden kérdésre reagált, Joe Biden, az újraválasztására készülő jelenlegi elnök még a klasszikus sajtótájékoztatókat is igyekszik kerülni.

A The Washington Post nemrégiben külön cikkben írt Biden és a média viszonyáról. Emlékeztetnek, Biden idén még egyetlen önálló sajtótájékoztatót sem tartott, kizárólag akkor állt ki az újságírók elé, ha más is volt vele. Mint írják, az amerikai nép és a szabad sajtó válaszokat szeretne hallani, ezekhez pedig nem kell más országok vezetőinek is jelen lenni.

A washingtoni napilap felidézi a fehér házi tudósítók legutóbbi vacsoráját, amelyen Biden viccelődött is azzal, milyen ritkán válaszol újságírói kérdésekre. Mint fogalmazott: „Sok szempontból ez a vacsora összefoglalja az első két hivatali évemet. Tíz percig beszélek, nem válaszolok kérdésekre, majd vidáman elmegyek.”

Borítókép: Donald Trump volt amerikai elnök (Fotó: News Beats/Twitter)