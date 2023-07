„Semmilyen tragédia nem elég ahhoz, hogy Brüsszelben észhez térjenek”

Tehát aki illegálisan, erőszakkal jön át a szerb–magyar határon, az határsértő, a magyar szuverenitást sérti meg, megsérti a jogszabályainkat, és semmi keresnivalója Magyarországon – figyelmeztetett. A miniszter leszögezte, hogy az Európai Unió politikai okokból nem fizeti ki továbbra sem a Magyarországnak járó forrásokat, ami teljes mértékben ellentétes a közösség értékeivel és szabályaival. – Egészen egyszerűen nem tudják elfogadni, hogy a magyar emberek éltek a szuverén jogukkal, és olyan döntést hoztak Magyarország jövőjével kapcsolatban, amely ellentétes a brüsszeli liberális mainstream elvárásaival – jelentette ki. Aláhúzta: a jelenlegi hétéves költségvetési ciklusból mindössze két és fél év telt el, és máris eltapsolták Brüsszelben a pénzt, ezért újabb forrásokat kérnek a tagállamoktól.

Kitért arra is, hogy „abszolút észszerűtlenül” úgy döntöttek, hogy „súlyos eurómilliárdokat” költenek Ukrajna katonai támogatására, miközben a fegyverszállítás csak a háború meghosszabbításával jár.

Elmondta, hogy a szankciók súlyos kárt okoznak az európai gazdaságnak, holott a konfliktusért az európai emberek semmilyen felelősséggel nem tartoznak, ráadásul a korlátozások nem is érték el a céljukat. Közölte azt is, hogy Brüsszel most a rezsicsökkentés felszámolását kéri, azt, hogy növeljük meg a magyar emberek rezsiköltségeit, miközben a saját fizetésükre az európai bürokraták újabb és újabb eurómilliókat és -milliárdokat kérnek. Szijjártó Péter közölte: – Brüsszel jól fizetett bürokratái (…) képtelenek voltak az elmúlt lassan másfél évben egyetlenegy lépést tenni a béke irányába. Az Európai Unió versenyképessége drámai mértékben visszaesett, az európai polgárok pénze pedig nincsen meg.

Ez minimum három súlyos kérdést vet fel. Az első, hogy mire költöttek hetvenmilliárd eurót Ukrajnában? Miért nem volt elég ez a pénz? (…) Második, hogy hol van Magyarország és Lengyelország pénze? Megvan-e még ez a pénz, vagy ezt is elköltötték valamilyen, ki tudja milyen célokra? És harmadik, hogy miért kell pluszpénzt adnunk a koronavírus utáni újraindítási tervek kamatterheinek finanszírozására, ha mi és a lengyelek egyetlen egy eurócentet sem kaptunk ebből a keretből?

– sorolta.