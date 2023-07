Trump arra számít, hogy letartóztatják

A többi között azzal is vádolják, hogy a kilencvenes évek közepén szexuálisan bántalmazta, majd évekkel később rágalmazta E. Jean Carrollt, az amerikai ELLE magazin korábbi munkatársát. Emellett a kongresszus az igazságügyi minisztériummal folytat vizsgálatot arról, hogy Donald Trumpnak milyen szerepe volt az amerikai törvényhozást ért 2021. január 6-i ostromban, amelyben öt ember vesztette életét. A The Wall Street Journal amerikai napilap beszámolója alapján vádemelésre lehet számítani Donald Trump ellen a házkutatási ügyben is.