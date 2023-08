Az elzárt szlovén településeket igyekszik elérni az Ökumenikus Segélyszervezet

– A földcsuszamlás az egyik legnagyobb veszély jelenleg – főleg, hogyha leesik a következő eső – nyilatkozta a Magyar Nemzetnek Kelemen Tamás. Az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi kommunikációs munkatársát arról kérdeztünk, a szervezet hogyan kapcsolódik be az árvíz sújtotta Szlovénia mentési munkálataiba, és milyen a helyzet kint. Kelemen Tamástól megtudtuk, déli szomszédunknál a nagyon heves esőzések, valamint a villámárvizek okoztak súlyos problémákat. A természeti katasztrófában hatan vesztették életüket.

Kelemen Tamás, az Ökumenikus Segélyszervezet nemzetközi kommunikációs munkatársa Fotó: Ökumenikus Segélyszervezet

A hegyes-dombos vidékeken hamar összegyűlt a víz, mely a házak alatt feláztatta a talajt, veszélybe sodorva a házak statikai épségét. Hozzátette: a károk felmérése zajlik, több épületet még nem nyilvánítottak biztonságosnak. Korábban Robert Golob szlovén miniszterelnök azt mondta, az ötszázmillió eurót is elérheti a károk mértéke. „Szlovéniát története legsúlyosabb természeti katasztrófája sújtja” – fogalmazott a kormányfő. A mentési munkálatokban szlovén részről a segélyszervezetek mellett a katonaság, az önkéntes tűzoltók, a rendőrség és még a civilek is részt vesznek. A mentési munkálatokban szlovén részről a segélyszervezetek mellett a katonaság, az önkéntes tűzoltók, a rendőrség és a helyi lakosok is részt vesznek.

Mi is ennek az összefogásnak a részesei vagyunk és ez nagyon jó érzéssel töltött el mindannyiunkat. Az Ökumenikus Segélyszervezet több évtizedes humanitárius szakmai tapasztalatával tud részt venni a bajbajutottak megsegítésében

– osztotta meg lapunkkal személyes tapasztalatait az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársa.

Áradás megrongálta út a szlovéniai Skofja Lokában 2023. augusztus 6-án. Fotó: Ziga Zivulovic Jr/MTI/EPA

Kelemen Tamás ismertette, az Ökumenikus Segélyszervezet egy evangélikus hátterű helyi partnerszervezettel működik együtt, elsősorban az elzárt, közúton nehezen vagy egyáltalán nem megközelíthető településeken élőket próbálják elérni. Körülbelül 10-15 ezer ember rekedt elzárt településeken, ahová egyelőre csak a helikopterek tudnak bejutni. Az elsődleges feladat, hogy számukra ivóvizet, tartós élelmiszert, higiéniai termékeket, pelenkákat biztosítsanak. A segélyszervezet Dravograd és Gornji Grad szlovén településeken és környékén nyújt segítséget. Kelemen Tamás elmondta, a térségben körülbelül nyolcezer embernek kellett elhagynia az otthonát, a két városban pedig emberek százait evakuálták. Becslések szerint még hetekig eltarthat, mire helyreállítják a károkat.

Az Ökumenikus Segélyszervezet munkáját Magyarországról is lehet támogatni: a 1353-as adományvonal hívásával 500 forinttal lehet hívásonként segíteni, online a www.segelyszervezet.hu weboldalon van erre lehetőség, emellett banki átutalással is van lehetőség csatlakozni az összefogáshoz.

A szlovén hírportálok arról számoltak be, a heves esőzések okozta árvíz után temérdek helyreállítási maradt hátra: útszakasztok omlottak be, lakó- és kereskedelmi épületek váltak használhatatlanná. A Ljubljanától mintegy 45 kilométerre fekvő Nazarje városában a buszmegállót mintegy tíz méterrel arrébb sodorta az árvíz.

Szlovéniába érkezett szerda délelőtt Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, Janez Lenarcic a bizottság humanitárius segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos társaságában.

Az uniós delegáció már egyeztetett Robert Golob szlovén miniszterelnökkel, miként tudja támogatni Brüsszel a katasztrófa sújtotta országot, a nap folyamán pedig helikopterrel látogatják az érintett térségeket. Tervek szerint látogatását követően Von der Leyen az Európai Parlament rendkívüli plenáris ülésén osztja meg tapasztalatait uniós kollégáival.

Szlovéniának segítségre van szüksége, mi mellette állunk, és számíthat az Európai Unióra

– fogalmazott az Európai Bizottság elnöke.