Az ország nagy részén az árvízkárok elhárításán dolgoznak az emberek, de eközben még mindig fokozott a földcsuszamlások veszélye − tudósít a Szlovén Rádió és Televízió.

A mentőcsapatok pedig igyekeznek eljutni a még mindig nehezen megközelíthető helyekre, az érintett falvakba. A közmédia szerint a tönkrement infrastruktúra miatt az ország egyes részein továbbra sincs áram, így az illetékesek egyik fő prioritása az áramfejlesztők szállítása lesz, amelyből állítólag van elegendő, csak a helyszínre kell vinni azokat.

A rendkívüli helyzetre való tekintettel a hatóságok a vasárnapi boltzárat is feloldották. Szrecsko Sesztan polgári védelmi parancsnok elmondta, hogy elrendelték, hogy vasárnap és ünnepnapokon is nyitva legyenek az élelmiszereket, műszaki cikkeket vagy gyermekfelszerelést kínáló üzletek Szlovéniában.

Mint arról a Magyar Nemzet korábban is beszámolt, Szlovéniát története legsúlyosabb természeti katasztrófája sújtja, a heves esők okozta áradások akár ötszázmillió euró kárt is okozhattak már – közölte Robert Golob szlovén miniszterelnök. Az időjárási viszonyok és azok következtében többen is életüket vesztették az európai uniós országban.