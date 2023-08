Többen meghaltak a szlovéniai áradásokban és esőzésekben

Szombaton még mindig jelentős számú fontos közút maradt lezárva Északon, Nyugaton, Északkeleten és az ország középső részén is. Az A1-es autópálya Maribor és Ljubljana közötti szakaszát is le kellett zárni pénteken, ezt most már újra megnyitották, és az ország autópályáinak legnagyobb része szintén járható. A vasúti közlekedésben még van némi fennakadás, de csak kevés helyen. Többtucatnyi híd összeomlott. A hatóságok arra kérték a lakosokat, hogy ha lehet, ne hagyják el otthonukat.

Borítókép: Árvíz lerombolta híd a szlovéniai Kamnik környékén fekvő faluban, Stahovicában 2023. augusztus 5-én (Fotó: MTI/AP/Miro Majcen)