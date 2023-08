Megállás nélkül özönlenek a reakciók a közösségi médiában a Wagner-vezető halálhírével kapcsolatban, sorra érik egymást a bejegyzések a többi között a TikTokon, az X-en és a Telegramon is arról, mi történhetett pontosan. Ahogyan lapunk is beszámolt róla: összesen tízen utaztak azon a repülőn, amit állítólag az orosz légvédelem lőtt le szerda este az orosz Tveri területe felett. A magángép utaslistáján szerepelt Jevgenyij Prigozsin, a Wagner-csoport vezetőjének neve is.

Bár hivatalosan is megerősítették, hogy megtalálták és azonosították Jevgenyij Prigozsin holttestét, mégis rengeteg elmélet bukkant fel arról, hogy mégsem a Wagner-vezér utazott a lelőtt gépen.

Scott Ritter egykori amerikai hírszerző is megszólalt a témában, aki elmondása szerint azt tanulta meg a seregben:

Amíg a saját szemükkel nem látják, hogy a célpont halott, addig nem szabad elfogadni azt, hogy halott.

Arról is beszélt, nagyobb a valószínűsége annak, hogy Prigozsin meghalt, mint hogy életben van, de egyelőre nem hisz el semmit, és nem is mer kijelenteni semmit. Elmondta továbbá, hogy Prigozsinnak számolnia kellett a puccs következményeivel, és Moszkvának ez az egy lehetősége volt, hogy megmutassa, nem hagynak nyitva semmilyen kaput egy lehetséges polgárháború felé.

Ismét előkerült az a 2018-as felvétel is, amelyen Putyin arról beszél, hogy majdnem mindent meg tud bocsátani, kivéve az árulást.

Eközben volt, aki arról beszélt a TikTokon, hogy nem kell úgy sietni a következtetések levonásával, hiszen

Prigozsin egy nagy színész, és ha valaki, akkor ő képes arra, hogy becsapja a hatóságokat, hiszen a házában rengeteg hamis iratot, parókákat és olyan képeket találtak, amelyeken álruhában látható.

Az egyik felhasználó nem tartja kizártnak, hogy Prigozsin nem is volt a repülőn, helyette valaki más utazott, aki a Wagner-vezérnek adta ki magát. Mint mondta, harminc-negyven százalék esélyt lát arra, hogy a zsoldosok vezetője él, és azt sem tartja kizártnak, hogy ez az egész egy összehangolt akció volt az orosz erőkkel, hiszen Prigozsin így könnyebben el tud rejtőzni a világ elől.

Egy másik tiktokos tartalomgyártó arról beszélt, a CIA figyelmeztetett is, hogy valami készülőben van a belarusz légtérben, mielőtt lelőtték a Wagner-vezér gépét. Ugyanakkor azok a hangok is megerősödtek, hogy Jevgenyij Prigozsint még az Oroszország elleni puccskísérletkor megölték, és ez most csak egy tökéletes lehetőség volt Moszkvának, hogy elterjedjen a vezető halálhíre.

Olyan vélemények is napvilágot láttak, hogy Prigozsin két repülője szállhatott fel egyszerre, de ő a másodikon volt, amely visszafordult, miután meghallották, hogy az elsőt lelőtték.

Sokan értetlenkednek amiatt is a közösségi médiában, hogy Prigozsin pár napja még Afrikából jelentkezett be, és nem tudják, miért ment volna Oroszországba. Ugyanakkor egyesek feltették azt a kérdést is, hogy ha még mindig életben van, akkor miért nem jelentkezett eddig.