„Az apja kerületi ügyészeket és a főügyészt is irányítja. Tönkreteszik az országunkat” – folytatta Trump a bejegyzését. Majd felszólította a republikánusokat, hogy legyenek keményebbek.

Amint arról korábban a The Wall Street Journal cikke alapján lapunk is beszámolt, Soros György fiatalabb fiára, Alex Sorosra hagyta a Soros-birodalom irányítását. Az új vezető még radikálisabb és hangosabb terveket fogalmazott meg, mint mondta célja, hogy bővítse apja liberális célkitűzéseit, ám ő szeretne olyan ügyeket is felkarolni, mint a szavazati és abortuszjog, valamint a nemek közötti egyenlőség.

Tervei szerint a családi vagyont továbbra is arra használná, hogy baloldali amerikai politikusokat támogasson.

Alex Soros még nagyobb forrásokat és figyelmet kíván fordítani a demokraták támogatására 2024-ben, mert szavai szerint „aggasztja, hogy Donald Trump visszatérhet a Fehér Házba”.