A náci párt tagja volt a holland király nagyapja

Eindelijk is de orginele NSDAP-lidmaatschapskaart van prins Bernhard (die altijd ontkende) gevonden. Oud-directeur Flip Maarschalkerweerd (hier met zijn opvolger en Beatrix) trof hem aan in het privéarchief van de prins. Schrijft hij in een noot (!) in boek De Achterblijvers. pic.twitter.com/bslBfQjaTG