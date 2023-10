Nógrádi György: A brüsszeli terrortámadás csak a kezdet

Olaszországban a palesztinpárti tüntetéseket többek között azért is mondták le, mert félnek attól, hogy a tüntetők közé terroristák szivároghatnak be. Ezzel kapcsolatban a szakértő elmondta, hogy különféle terrorszervezetek alvósejteket küldenek Európába, hogy aztán azok hosszú évekig várjanak, majd egyszer csak elvégezzék azt a feladatot, amivel megbízták őket.

Gyakorlatilag Európa minden országában jelen vannak, ez a bizonytalanságot és a terrorveszélyt növeli. Az európai biztonság minimum kérdőjeles

− húzta alá Nógrádi György. A jelenlegi helyzet alapján még több palesztin érkezik majd Európába, akik pedig nem is tudnak és nem is akarnak majd integrálódni a társadalomba, maximum a szürke gazdaságba mennek, de inkább a feketébe.

Európa pedig szembe kell, hogy nézzen azzal, hogy Nyugat-Európában sokkal több a muzulmán, mint amennyi zsidó él, és mivel soha nem történt előrelépés a palesztin–izraeli kapcsolatokban, sok migráns úgy érzi, fel kell lépniük Izraellel szemben. Ezt mutatják a tüntetések is.

Nógrádi György elmondta, hogy megoldást csak a békekötés hozhatna el, de egyelőre semmi esélyt nem lát rá, hiszen legalább négy kérdésben meg kellene egyezniük, de egyelőre még párbeszédet sem kezdeményeztek egymással és a jelenlegi helyzetben ennek kicsi is az esélye.

Most bárki bármit csinál, a viszály mélyülni fog

− tette hozzá.

Mint mondta, Izrael bosszút akart állni a Hamász terrorakciójáért, készen álltak, hogy csapást mérjenek rájuk, de egyelőre nem indult meg a támadás. Amit arra vezetett vissza, hogy bár az izraeli lakosság követeli a bosszút, hiszen napról napra egyre több túszról jön hír, akik közül már néhányat meg is ölt a terrorszervezet, egy katonai offenzíva nagyon rosszul jönne most nekik. Hiszen, ha most katonai győzelmet aratnak, akkor érvényét veszti az Ábrahám megállapodás, és a szaúdiak nem lesznek hajlandóak folytatni a tárgyalásokat míg a Nyugat érdekei is sérülnének. Mivel, a Hamász rengeteg embert nem enged ki a határokon, így egy támadásnál rengeteg civil áldozat lenne, amit felhasználnának a terrorszervezetnél és tudnák mutogatni, mint izraeli bűncselekmény.