Az elmúlt néhány évben egyre több a medve, sőt közeli találkozás is előfordul ezekkel az állatokkal. Leggyakrabban bocsokkal látják őket mostanában, ami különösen veszélyes. Az utolsó ilyen találkozó a Szmilovica-kilátónál, Pokrovenik falu felett történt. Ez egy rendkívül forgalmas kilátó, amelyet naponta rengeteg turista, hegymászó és természetbarát keres fel. Voltak olyan helyzetek is, amikor a medvék megsemmisítették a méhkasokat, ez történt a Zavoj-tó környékén, Babusnicában és más területeken is