Az olasz újság az Il Foglio szerint Orbán Viktorra figyel a világ, egy olyan politikus, akit senki nem tud figyelmen kívül hagyni, a vezetők közül talán a legnagyobb vitakeltő − írja a Mandiner.

Mint írják,

„Orbán egy tízmilliónál is kisebb lakosságú ország vezetőjeként is óriási vihart tud kavarni az Európai Unióban, de még az amerikai politikában is figyelmet kap. A Republikánus Párt támogatja, Donald Trumpt pedig el is ismerte Orbán Viktor bátorságát és vezetői képességeit.”

Az olasz újság arra is felhívta a figyelmet, hogy a magyar miniszterelnököt már különböző republikánus politikusok, valamint ismert közéleti szereplők is felkeresték már, köztük olyan személyiségek is, mint a konzervatív véleményvezér, Tucker Carlson, a Fox News korábbi újságírója is, aki az X-re készített interjút Orbán Viktorral, amit már 120 milliónál is többen néztek meg.