Szerbia az egyetlen ország Európában, mely nem vezetett be szankciókat Oroszországgal szemben, ez már lassan két éve így van – erről beszélt Alekszandar Vucsics, Szerbia elnöke vasárnap a Prva szerb televíziónak adott interjújában. Hozzátette: Szerbia számára hatalmas előnnyel jár az, hogy független politikát folytat, többek között megerősítette az ország nemzetközi hírnevét, mint szabad és független államot. A szankciókkal kapcsolatban leszögezte:

én csak az országot próbáltam megvédeni és felelősségteljes, komoly politikát folytatni.

Vucsics azonban hangsúlyozta, Belgrádra egyre nagyobb külpolitikai nyomás nehezedik a Nyugat részéről. Az államfő az interjú során más témákat is érintett, köztük beszélt arról is, hol tart most Szerbia, és a koszovói helyzet is szóba került.

Szerbia nem olyan erős, mint szeretném, sem gazdaságilag, sem katonailag. De azt is tudom, mennyivel vagyunk előrébb öt, tíz vagy tizenöt évvel ezelőtthöz képest. Valamikor a régió számos országa előttünk járt, de most mögöttünk vannak

– fogalmazott Vucsics.