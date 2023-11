Meghalt Henry Kissinger

Százéves korában, connecticuti otthonában elhunyt Henry Kissinger szerda este – jelentette be közleményében az általa alapított Kissinger Associates Inc. vállalat. Halálának okát egyelőre nem közölték. A német származású amerikai diplomata Richard Nixon és Gerald Ford amerikai elnökök regnálása alatt kulcsfontosságú szerepet töltött be az Egyesült Államok külpolitikájában a hidegháború alatt: 1973 szeptemberétől 1977 januárjáig külügyminiszteri pozíciót töltött be, 1969 januárjától 1975 novemberéig pedig nemzetbiztonsági tanácsadó volt. 1973-ban Nobel-békedíjjal tüntették ki a vietnami háború befejezéséért tett erőfeszítései elismeréséül.

A Reuters hírügynökség értesülései szerint Kissingert szűk körben, kizárólag a család részvételével temetik el, majd utána nyilvános gyászszertartást rendeznek New Yorkban. A volt amerikai külügyminiszter házas volt, 1974-ben vette feleségül Nancy Kissingert, a most 89 éves asszonnyal közel 50 évig voltak házasok. Kissingernek két gyermeke született előző házasságából, Elizabeth és David.

Noha az amerikai diplomata a 70-es években befejezte politikai karrierjét, egészen haláláig aktívan részt vett az Egyesült Államok politikai életében: részt vett a Fehér Ház ülésein, és számos könyvet írt többek közt geopolitikai témákban. A Reuters felidézte: Kissinger 2023 júliusában Pekingbe utazott, hogy Hszi Csin-ping (Xi Jinping) kínai elnökkel találkozzon.