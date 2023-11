Utcadíjat fizettetett a berlini magyar bűnbanda a kiszolgáltatott prostituáltakkal

A Berlinben prostituáltakat futtató magyar bűnbanda újabb tagját fogták el. A rendőrség honlapján felidézték, hogy a KR NNI már több mint egy éve folytat eljárást egy Németországban prostituáltakat futtató, magyar tagokból álló banda ellen, amely a bizonyítékok alapján 2017 óta űzte illegális tevékenységét.

A Magyarországon toborzott, kiszolgáltatott helyzetű lányokat repülővel vagy kisbusszal szállították Németországba, ahol Berlin bizonyos, az elkövetői kör által ellenőrzött és bevédett utcáin kellett dolgozniuk folyamatos megfigyelés mellett. Az utcaszakaszok használatáért a lányoknak naponta 150-250 közötti eurót kellett fizetniük, de esetenként a fennmaradt összeget is elvették tőlük. Amíg az elvárt limitet nem teljesítették, nem engedték be őket az utcáról. A sértetteket folyamatosan lelki terror alatt tartották és fizikailag is bántalmazták őket – részletezte a rendőrség.