A NATO pénzén készül román elnökjelöltnek Mircea Geoana?

A NATO úgy tesz, mintha nem látná Mircea Geoana főtitkárhelyettes erőteljes romániai kampányát – írta a G4 Media román hírportál, amely ezzel kapcsolatban kérdéseket is intézett a katonai szövetséghez. Az egykor a Szociáldemokrata Pártot is vezető politikus még nem jelentette be indulási szándékát a jövő évben esedékes elnökválasztáson, de a sajtó és a politikai elemzők szerint kétség sem férhet hozzá, hogy ezt a célt szolgálja a volt külügyminiszter számos vizitje, felszólalása, interjúja Romániában.

A portál szerint a NATO második számú vezetője aránytalanul sokszor látogatott Romániába a többi tagállamokban tett utazásokhoz képest. A költségekre, illetve az indokokra vonatkozó kérdéseire a G4 Media egy semmitmondó választ kapott a NATO-tól, amelyben a szövetség egyik hivatalnoka azt írja, hogy a főtitkárhelyettes rendszeresen utazik a NATO képviselete érdekében.

A cikk szerint Geoana egy év alatt tizennyolcszor vett részt különböző romániai NATO-eseményeken, bejárva az ország mindegyik régióját. Ez idő alatt a főtitkárhelyettes csak két látogatást tett a NATO más kelet-európai tagállamaiban.

Mircea Geoana egy kommunikációs csapatot is felállított Romániában, állandó szereplő a közvélemény-kutatási listákon, ráadásul rendszeresen a legesélyesebb román elnökjelöltként mérik.

A legutóbbi felmérés szerint abban az esetben, ha a NATO jelenlegi főtitkárhelyettese is indulna a 2024-es romániai megmérettetésen, 26 százalékos támogatást kapna, s ezzel az első helyen végezne.

Őt Marcel Ciolacu miniszterelnök követné közel 21 százalékkal, a harmadik helyre pedig a magyarellenes kirohanásairól is ismert ellenzéki Diana Sosoacă futna be 14,4 százalékkal, kevéssel megelőzve szélsőségesnek tartott Románok Egyesüléséért Szövetség vezetőjét, George Simiont.

Borítókép: Mircea Geoana NATO-főtitkárhelyettes érkezik a 18 védelmi minisztert tömörítő európai légvédelmi konferenciára a párizsi Les Invalidusoknál 2023. június 19-én (Fotó: Geoffroy van der Hasselt/AFP)