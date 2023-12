Covid-helyzet: négy évvel a koronavírus megjelenése után újabb járványtól tart a világ

Hasonló álláspontról számolt be az NBC News amerikai hírcsatornának Mandy Cohen, az Egyesült Államok Betegségmegelőzési és Járványügyi Központjának igazgatója is. Mint fogalmazott, az emelkedés nem egy új vírusnak, hanem a már meglévő vírusoknak és baktériumoknak tudható be, beleértve a Covidot és az influenzát. A légúti megbetegedések ilyen mértékű megugrása más országokra is jellemző, amelyek feloldották a szigorú Covid-korlátozásokat, köztük Ausztráliára és Új-Zélandra – írja az NBC. Hozzáteszik: Kínában azon dolgoznak, hogy javítsák az egészségügyi szolgáltatók elérhetőségét és növeljék a gyógyszerellátást, ugyanakkor azt tanácsolják az enyhe megbetegedésben szenvedő gyermekek szüleinek, hogy kerüljék a kórházi kezelést a hosszú várakozási idő és a keresztfertőzések kockázata miatt.



Pánik a szomszédos országokban

A hivatalos szervektől érkező nyugtató szavak ellenére a Kínával szomszédos országok, például India már komoly megelőző intézkedéseket vezettek be. Egészségügyi szolgálataikat igyekeznek felkészíteni egy esetleges járványügyi válságra. A szakértők tájékoztatták az egészségügyi személyzetet, és elegendő készletet szállítottak Indiának ahhoz, hogy megbirkózzon a betegség terjedésével – számol be a Times Now indiai csatorna.

Az Egyesült Államokban is felütötte fejét a bizonytalanság: öt republikánus szenátor Marco Rubio vezetésével arra kérte Joe Biden amerikai elnököt, hogy tiltsa be az Egyesült Államok és Kína közötti utazást – számolt be a South China Morning Post angol nyelvű hongkongi hírportál.