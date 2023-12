Nem várt helyről töltheti fel a fegyverkészleteit az Egyesült Államok

Japán legnagyobb acélipari vállalkozása, a Nippon a hét elején jelentette be a megállapodást, hogy csaknem 14,1 milliárd dollárért felvásárolja az amerikai US Steelt, az Egyesült Államok legnagyobb iparági vállalatát, amelynek mintegy 800 millió dolláros adósságát is átvállalja.

Az 1901-ben alapított, pittsburghi székhelyű US Steel a XX. századi amerikai iparosításnak meghatározó szegmense volt, amely a külföldi tulajdonba kerülés után is megtarthatja nevét és székhelyét. A US Steel külföldön is működtet gyárakat, többi között Kassán, amelynek eladásáról az elmúlt időszakban több üzleti forrásból származó értesülés jelent meg. A Nippon és a US Steel egyesülésével a világ harmadik legnagyobb acélipari vállalkozása jönne létre, de méretében így sem tudna Kína legnagyobb acélipari vállalkozásai fölé nőni. Jelenleg Kína adja a világ acéltermelésének 54 százalékát.

