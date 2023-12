Orbán Viktor határozott álláspontot képvisel, amihez igazodni lehet

– A Le Point francia hetilapnak nyilatkozva arról beszélt a kormányfő, hogy az ukrajnai uniós csatlakozás nem időszerű, ezt pedig részletesen meg is indokolta. Miért nem látják ezeket az érveket a nyugati tagállamok?

– Biztosan látják őket, ugyanakkor sok esetben hiányzik a kellő politikai mozgásterük ahhoz, hogy kifejezzék és képviseljék az érdekeiket. Bukdácsoló kormányok, szivárványkoalíciók, önfeladás – sok olyan jelenséget látunk több tagállamban is, amelyek igencsak megnehezítik a nemzeti érdekek képviseletét. Arról nem is beszélve, hogy Brüsszel és a baloldali Biden-adminisztráció is nyomás alatt tartja a kormányokat, s nem mindenki elég erős ahhoz, hogy ennek ellenálljon.