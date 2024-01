Még a brit királyi család is megremeg az Epstein-botrányban

(Fotó: Davidoff Studios Photography / Getty Images Hungary)

András herceg neve nem először merül fel az ügyben. 2021-ben a Jeffrey Epsteint feljelentő nők egyike, Virginia Giuffre egy manhattani bíróságon szexuális visszaélés miatt pert indított András yorki herceg ellen, azt állítva, hogy megerőszakolta őt még 17 éves korában. Egy másik vádló, Johanna Sjoberg pedig azt állította, hogy 2001-ben Epstein manhattani lakásában a kanapén ülve tapogatta a mellét.

Ez továbbra is beárnyékolja a királyi család ezen generációját

– mondja Anna Whitelock, a modern monarchia történetének professzora, aki a Londoni Egyetemen tanít.

III. Károly testvére most az otthonát is elveszítheti az Epstein-akták miatt. 2003 óta él feleségével a Royal Lodge-ban, de már tavaly is az a szóbeszéd járta, hogy Andrásnak el kell majd hagynia az ingatlant. A mostani botrány azonban még jobban felerősítette ezt a szándékot, miszerint a windsori lakhelyéről egy kisebb ingatlanba helyezik át, ami jobban illik a lefokozott rangjához.

Ezt az ötletet teljes mellszélességgel támogatja Vilmos herceg és Katalin hercegné, akiknek már egy ideje fáj a foguk a Royal Lodge-ra. Az Epstein-botrány legújabb fejezete és az András hercegnek szánt mellékszerep pedig kapóra jönne a királyi házaspárnak.