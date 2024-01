Jeffrey Epstein-ügy: az utolsó akták feltárják az emberkereskedelem vádját

Később Carter arról is beszámolt, hogy már javában dolgozott az íráson 2006-ban, amikor maga Jeffrey Epstein fenyegette meg, később pedig egy döglött macskát dobtak a háza elé. A nyilvánosságra hozott dokumentumokban az egyik áldozat, Virginia Giuffre ügyvédje azt is felvetette, hogy Bill Clintont is meg kellene hallgatnia a bíróságnak, ő ugyanis sok időt töltött Epsteinnel, így lehetnek érdemi információi a bűncselekményekről, amit Clinton azóta is tagad. Az mindenesetre aligha vitatható, hogy Epstein és Bill Clinton jóban voltak: az exelnök egy nyilvános megszólalásában sikeres pénzügyi szakemberként, elkötelezett filantrópként jellemezte a mogult, akinek jó üzleti érzéke és mély ismeretei vannak a XXI. század tudományos eredményeiről. Egy másik áldozat, Johanna Sjoberg vallomása sem könnyítette meg Clinton életét, ő ugyanis felidézte:

Jeffrey Epstein egy alkalommal arról mesélt neki, hogy Clinton a fiatal lányokat szereti.

Hillary Clinton neve is felbukkant az ügyben

A legújabb hírek arról szólnak, hogy Hillary Clinton neve is szerepel az Epstein-dokumentumokban, mivel az ügyvédek szerint ő és Bill Clinton alapítványa finanszírozta Maxwellt.

Hillary Clinton neve korábban egy 2016-os, az ügyhöz kapcsolódó dokumentumban bukkant fel. Akkor Epstein egyik áldozata, Roberts-Giuffre kérte, hogy a jogi folyamatok alatt folytassanak kommunikációt tanúkkal, akik között Clinton neve is felmerült. Roberts-Giuffre jogi csapata emellett azzal vádolja Maxwellt, hogy nem adja ki a pénzügyi adatait.

Az alperes például megtagadta a Clinton Alapítványhoz fűződő kapcsolatáról szóló információk átadására vonatkozó kérelem teljesítését, arra hivatkozva, hogy egy ilyen kérés nyilvánvalóan arra irányul, hogy zaklassa és zavarba hozza őt

– szemlézte a bírósági dokumentumokat a Daily Mail, majd hozzátették: az ügyvédek azt sugallják, hogy Maxwell Bill Clintont próbálja védeni, mert az alapítványa anyagilag támogatja őt.

