Epstein-dokumentumok: Demokrata szálak

Epstein a választási botrány ellenére sem húzódott háttérbe, sőt a mesterséges intelligencia fejlesztését kezdte támogatni.

Támogatottjai között volt a génkutatással foglalkozó Eric Lander is, aki 2022-ig Biden elnök tudományos főtanácsadója volt.

A kétezres évek elején Epstein is létrehozta saját alapítványát, amelyet szintén a mocskos ügyeinek elfedésére akart használni. Az alapítvány tevékenysége szorosan összefonódott Bill és Melinda Gates, illetve a Clinton alapítványok portfóliójával.

A Maxwell unokák is a hatalom közelében maradtak, hiszen Xavier Malina először a Clinton Alapítványnak dolgozott, majd Obama alatt a Fehér Ház személyzeti osztályára, végül pedig a Google-hoz került. Alexander Djerassi pedig Hillary Clinton külügyminisztersége alatt a közel-kelei részleget vezette, így hozzátartozott az Izraellel kapcsolatos ügyek intézése. Élete során Epstein több baloldalhoz kötődő személyt is támogatott, nyilvánosságra került például, hogy a híres szélsőbaloldali nyelvész, Noam Chomsky és a Bard College egyetem vezetőjét, Lion Badsteint is Epstein pénzelte. Ez az az egyetem, amelyet Soros György is bőkezűen támogat.

Szexvideók készülhettek Bill Clintonról

A 2024. január 8-án nyilvánosságra került újabb bírósági dokumentumok szerint a pedofília miatt elítélt Jeffrey Epstein kompromittáló videófelvételeket készített befolyásos emberekről, ahogy szexuális aktust folytatnak fiatalkorú lányokkal. Mindezt az egyik áldozat, Sarah Ransome állította. Ransome vallomása szerint az egyik barátnője „szexuálisan közösült Clintonnal, András herceggel és Richard Bransonnal”. Ransome szerint a barátnőjének többször is le kellett feküdnie Clintonnal Epstein New York-i házában. Ransome azt is beismerte, hogy a vallomása miatt többször felkeresték, megfenyegették, sőt elvileg 2008-ban különleges ügynökök jelentek meg nála, hogy Hillary Clinton kampányát megvédjék. Az áldozat szerint az ügynökök arra kényszerítették, hogy írjon alá egy titoktartási szerződést, hogy sosem beszélhet Clintonról. Sőt azt is elmondta, hogy a Clinton Alapítványtól jelentős összeget kapott a hallgatásért cserébe. Ransome barátnője megpróbálta beperelni Epstein ügyvédjét, Dershowitz-et, akivel állítólag szintén volt szexuális együttléte, erre válaszul Dershowitz megfenyegette és megfélemlítette őt. Dershowitz szintén részt vett Hillary Clinton kampányának finanszírozásában. Ransome elmondta, hogy a videókat lemásolta és több európai helyszínre is elküldte és azonnal nyilvánosságra hozzák őket, ha valami baj történik vele. Természetesen Clinton továbbra is tagad és az egykori elnök szóvivője azzal védekezik, hogy Clinton már közel 20 éve volt kapcsolatban Epstein-nel, továbbá Clinton amúgy sem tudott az üzletember bűntetteiről. Ransome 2019-ben egy New Yorker-riportban állítólag elismerte, hogy kitalálta a videókról szóló történetet.” Legalábbis a Virgin Csoport szóvivője így reagált arra a megkeresésre, hogy Richard Branson is érintett lehet a botrányban. A következő napokban újabb dokumentumokat láthatnak napvilágot, amelyekből még jobban megtudhatjuk, hogy mi Clinton és holdudvara hogyan volt aktív szereplője az Epstein-botránynak.

Borítókép: Jeffrey Epstein (Fotó: Kypros/Getty Images)