Szexvideóval zsarolta helyettesét egy francia polgármester

Zsarolás és sikkasztás vádjában öt év börtönbüntetésre és közügyektől való eltiltásra ítélte hétfőn a bíróság a Lyon melletti Saint-Étienne város polgármesterét, aki szexvideóval zsarolta egykori politikai szövetségesét és helyettesét.

2025. 12. 01. 20:02
Gaël Perdriau és három társa börtönbe kerültek Fotó: MATTHIEU DELATY Forrás: Hans Lucas
Brigitte Verney bíró az ítélethirdetés során rendkívül súlyosnak nevezte az ügyet, amely során Gaël Perdriau és három társa – akik szintén börtönbüntetést kaptak – több éven át zsarolták a polgármester egyik korábbi helyettesét, Gilles Artigues-t rejtett kamerával készített videófelvétellel, amelyen az áldozat – aki egyébként többször felszólalt a melegházasság ellen – egy párizsi hotelszobában látható egy férfiprostituálttal.

Gilles Artigues, akit egy szexvideóval zsarolt felettese
Gilles Artigues, akit egy szexvideóval zsarolt felettese
(Fotó: MATTHIEU DELATY / Hans Lucas)

A vád részéről Audrey Quey ügyész azt mondta, az összeesküvés feje Perdriau volt, aki „végig a vörös gombon tartotta az ujját”, és a hallgatásért cserébe minden ügyben teljes együttműködést várt áldozatától.

Artigues a maga részéről azt mondta, a felvételekkel sakkban tartották és „csak egy bábu” volt a városvezetés gyűlésein, illetve többször gondolt öngyilkosságra is.

Az 53 éves politikus – akinek az ítélet értelmében azonnal le kell mondania 2014 óta betöltött hivataláról – a tárgyaláson érthetetlennek nevezte az ítéletet, ártatlanságát hangoztatta, és bejelentette, hogy fellebbezni fog. Artigues, aki családtagjai körében vett részt a tárgyaláson, üdvözölte a döntést, és reményét fejezte ki, hogy újjáépítheti életét.

Borítókép: Gaël Perdriau és három társa börtönbe kerültek (Fotó: AFP)

 

