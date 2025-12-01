Szexvideóval zsarolta helyettesét egy francia polgármester

Brigitte Verney bíró az ítélethirdetés során rendkívül súlyosnak nevezte az ügyet, amely során Gaël Perdriau és három társa – akik szintén börtönbüntetést kaptak – több éven át zsarolták a polgármester egyik korábbi helyettesét, Gilles Artigues-t rejtett kamerával készített videófelvétellel, amelyen az áldozat – aki egyébként többször felszólalt a melegházasság ellen – egy párizsi hotelszobában látható egy férfiprostituálttal.

Gilles Artigues, akit egy szexvideóval zsarolt felettese

(Fotó: MATTHIEU DELATY / Hans Lucas)

A vád részéről Audrey Quey ügyész azt mondta, az összeesküvés feje Perdriau volt, aki „végig a vörös gombon tartotta az ujját”, és a hallgatásért cserébe minden ügyben teljes együttműködést várt áldozatától.