Szexvideóval zsarolta helyettesét egy francia polgármester

Brigitte Verney bíró az ítélethirdetés során rendkívül súlyosnak nevezte az ügyet, amely során Gaël Perdriau és három társa – akik szintén börtönbüntetést kaptak – több éven át zsarolták a polgármester egyik korábbi helyettesét, Gilles Artigues-t rejtett kamerával készített videófelvétellel, amelyen az áldozat – aki egyébként többször felszólalt a melegházasság ellen – egy párizsi hotelszobában látható egy férfiprostituálttal.
A vád részéről Audrey Quey ügyész azt mondta, az összeesküvés feje Perdriau volt, aki „végig a vörös gombon tartotta az ujját”, és a hallgatásért cserébe minden ügyben teljes együttműködést várt áldozatától.
Artigues a maga részéről azt mondta, a felvételekkel sakkban tartották és „csak egy bábu” volt a városvezetés gyűlésein, illetve többször gondolt öngyilkosságra is.
