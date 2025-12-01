Több jut az ünnepekre a családoknak

Az év utolsó hónapjaiban is jobban jártak a magyar családok a kormány lépéseinek köszönhetően: novemberben kapták meg első adómentes fizetésüket a háromgyermekes édesanyák, az szja-mentesség havonta átlagosan 109 ezer forint megtakarítást jelent a családok számára.

De nem csak ez jelent jelentős segítséget havi szinten, a nyáron 50 százalékkal megemelt családi adókedvezmény januárban ismét megduplázódik, így összességében

január 1-jétől havonta 307 ezer forint többlet marad a háromgyermekes családoknál.

Az idősek számára is jól kezdődik majd az új év is, jövőre ugyanis 3,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat, ráadásul az arra jogosult idősek egyszerre kapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét.

Hatalmas segítség a fiatalok számára az Otthon start program is, már nyolcezer hitelt bíráltak a programot igénylők közül,

tíz lakásvásárlásból négy a programban valósul meg.

A kormány reményei szerint jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított egymillió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak, ahogyan az is, hogy január 1-jétől a külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni a programban, ami várhatóan szintén több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot.

A kormány a vállalkozókat sem hagyta magára, október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv-hitelt, amelyet azóta már tízezren igényeltek.

A családtámogatás nem egy költségvetési teher, hanem az ország jövőjének záloga

Amíg a kormány a családok érdekeiért dolgozott az elmúlt időszakban is, és a családok támogatására nem teherként, hanem az ország jövőjének zálogaként tekintett, addig a Tisza Párt több száz oldalas megszorító csomagját bővítette: hogyan vegyen el 1300 milliárd forintot a magyaroktól?

Magyar Péterék tervei között szerepel az, hogy megszüntetnék az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot, eltörölnék a családi adókedvezményeket, vagyis mindkét oldalon adóemelést hajtanának végre. Magasabb adókulccsal adóztatnák a dolgozó szülőket, és radikálisan, 30–50 százalékkal csökkentenék a gyermekek után járó kedvezményeket. Ez már havi szinten is több tízezer forintot venne ki a családok zsebéből.