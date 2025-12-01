családtámogatásTisza-adóMagyar Péter

Több jut az ünnepekre a családoknak

Amíg a Tisza a megszorítócsomagon dolgozik, addig a kormány továbbra is a családok érdekeit nézi: novemberben a háromgyermekes édesanyák megkapták első adómentes fizetésüket, a 13. havi nyugdíj után úton a 14. havi nyugdíj is, amelynek részleteit már ki is dolgozták, de bővítették a fix 3 százalékos Otthon start programot is.

Munkatársunktól
2025. 12. 01. 19:38
Az év utolsó hónapjaiban is jobban jártak a magyar családok a kormány lépéseinek köszönhetően: novemberben kapták meg első adómentes fizetésüket a háromgyermekes édesanyák, az szja-mentesség havonta átlagosan 109 ezer forint megtakarítást jelent a családok számára.

De nem csak ez jelent jelentős segítséget havi szinten, a nyáron 50 százalékkal megemelt családi adókedvezmény januárban ismét megduplázódik, így összességében 

január 1-jétől havonta 307 ezer forint többlet marad a háromgyermekes családoknál.

Az idősek számára is jól kezdődik majd az új év is, jövőre ugyanis 3,6 százalékkal emelik a nyugdíjakat, ráadásul az arra jogosult idősek egyszerre kapják a 13. havi nyugdíjat és a 14. havi nyugdíj első negyedét. 

Hatalmas segítség a fiatalok számára az Otthon start program is, már nyolcezer hitelt bíráltak a programot igénylők közül, 

tíz lakásvásárlásból négy a programban valósul meg.

A kormány reményei szerint jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított egymillió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak, ahogyan az is, hogy január 1-jétől a külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni a programban, ami várhatóan szintén több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot.

A kormány a vállalkozókat sem hagyta magára, október 6-án vezette be a fix 3 százalékos kkv-hitelt, amelyet azóta már tízezren igényeltek.

 

A családtámogatás nem egy költségvetési teher, hanem az ország jövőjének záloga

Amíg a kormány a családok érdekeiért dolgozott az elmúlt időszakban is, és a családok támogatására nem teherként, hanem az ország jövőjének zálogaként tekintett, addig a Tisza Párt több száz oldalas megszorító csomagját bővítette: hogyan vegyen el 1300 milliárd forintot a magyaroktól?

Magyar Péterék tervei között szerepel az, hogy megszüntetnék az alacsony, 15 százalékos személyi jövedelemadó-kulcsot, eltörölnék a családi adókedvezményeket, vagyis mindkét oldalon adóemelést hajtanának végre. Magasabb adókulccsal adóztatnák a dolgozó szülőket, és radikálisan, 30–50 százalékkal csökkentenék a gyermekek után járó kedvezményeket. Ez már havi szinten is több tízezer forintot venne ki a családok zsebéből.

Magyar Péter gazdasági terve: 1300 milliárdos megszorításra készülnek, amelyet kőkemény megszorításokból, adó- és járulékemelésekből szednének össze (Forrás: Index)

A Tisza programja eltörölné a gyedet is, ami pedig a kisgyermekes szülők egyik legfontosabb juttatása. Ez azt eredményezné, hogy a szülők a gyermek születése után jóval kevesebb támogatást kapnának.

Beláthatatlan következménye lenne annak is, hogy a Tisza a tb-rendszerbe is belenyúlna, és még a gyermekek orvosi ellátása után is fizetnie kellene a családoknak.

Magyar Péter és szakértői csapata a vállalkozókat sem kímélné, a Brüsszel tervét megvalósító Tisza Párt gazdaságpolitikusa néhány héttel ezelőtt arról tartott előadást, hogy szerinte már így is túl sok pénzt adnak a hazai kkv-szektornak, de kiderült az is, hogy a jelenleg 9 százalékos társasági adót megemelnék 25 százalékra, majdnem a háromszorosára.

 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Pexels)

Bayer Zsolt
idezojelekJog és Igazságosság

Tűpontos!

Bayer Zsolt avatarja

Úgy fog a lengyel elnök úr iderohangálni hozzánk, mint szarvas a jó kútra.

