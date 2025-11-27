Gulyás Gergelyhitelingatlankormányinfókülterületiminiszterelnökséget miniszterOtthon Start Program

Óriási siker a januártól bővülő lakásvásárlási program + videó

Már több mint nyolcezer hitelt bíráltak el az Otthon start programot igénylők közül – közölte Gulyás Gergely. A Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón azt is elmondta, január 1-jétől külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni a program keretében, ami a várakozások szerint több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot.

2025. 11. 27. 13:40
Továbbra is óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt, az elbírált hitelek száma 8500 – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte:

tíz lakásvásárlásból négy a program keretében valósul meg.

A kormány reményei szerint jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított egymillió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak. Fontos módosításként beszélt arról, hogy január 1-jétől az Otthon start keretében külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni, ami a várakozások szerint

több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot.

A miniszter azt mondta, jó hír, hogy az elmúlt hónapokban és években folyamatos ingatlanár-emelkedés üteme az elmúlt hónapokban a felére csökkent, vagyis a program 

nem felgyorsította az áremelkedést, hanem mérsékelte az ütemét.

A miniszter azt is elmondta, az építőiparra is pozitív hatással van a program, mivel a következő években több tízezer új építésű lakás fog elkészülni országszerte, és az Otthon startnak szintén egy jó hatása, hogy az albérletárak országszerte csökkennek.

Borítókép: Gulyás Gergely a kormányinfón (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)


Google News
Faggyas Sándor
idezojelekAmerika

Hála és béke

Faggyas Sándor avatarja

Nem Donald Trumpon múlt, hogy a hálaadás napjáig nem sikerült nyélbe ütni a békemegállapodást.

