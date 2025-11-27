Óriási siker a januártól bővülő lakásvásárlási program + videó

Továbbra is óriási az érdeklődés az Otthon start program iránt, az elbírált hitelek száma 8500 – ismertette a Miniszterelnökséget vezető miniszter.

Gulyás Gergely kiemelte:

tíz lakásvásárlásból négy a program keretében valósul meg.

A kormány reményei szerint jövő évtől a közszolgálati dolgozóknak biztosított egymillió forintos otthontámogatás további lendületet ad a programnak. Fontos módosításként beszélt arról, hogy január 1-jétől az Otthon start keretében külterületi ingatlanokat is meg lehet vásárolni, ami a várakozások szerint

több tízezerrel fogja növelni a lakáskínálatot.

A miniszter azt mondta, jó hír, hogy az elmúlt hónapokban és években folyamatos ingatlanár-emelkedés üteme az elmúlt hónapokban a felére csökkent, vagyis a program

nem felgyorsította az áremelkedést, hanem mérsékelte az ütemét.

A miniszter azt is elmondta, az építőiparra is pozitív hatással van a program, mivel a következő években több tízezer új építésű lakás fog elkészülni országszerte, és az Otthon startnak szintén egy jó hatása, hogy az albérletárak országszerte csökkennek.