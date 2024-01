Epstein-lista: Bill Clinton elhallgattatta volna a sajtót

Thomas Pritzker neve is felbukkan az Epstein-listán. A Hyatt Hotels tulajdonosa a Demokrata Párt régi és aktív támogatója. Pritzker szintén Virginia Giuffre-t erőszakolhatta meg az áldozat bíróság előtt tett tanúvallomása szerint.

Harvardi professzor is a gyanúsítottak között

A világhírű harvardi jogászprofesszor, Alan Dershowitz is az Epstein-lista kiemelt szereplője. Áldozata neve anonimizálva van a bírósági dokumentumokban, amelyekben az érintett hölgy arról mesélt, hogy még kiskorúként erőszakolta meg Dershowitz több alkalommal, amikor a jogász Epstein magánrepülőjén utazott Floridába, New Yorkba, Új-Mexikóba és a Virgin-szigetekre. Alan Dershowitz egyébként a Demokrata Párt tagja. A jogász tagadta a felhozott vádakat – számolt be róla a New York Post.

Virginia Giuffre azt állítja, hogy egy alkalommal „masszázst adott” Glenn Dubinnak is. Epstein és Maxwell a kezeik közé kerülő lányokat gyakran masszőrnek taníttatták, és amikor arra kérték őket, hogy masszírozzanak meg valakit, akkor gyakorlatilag arra utasították a lányokat, hogy feküdjenek le az illetővel. Dubin egy több milliárd dolláros befektetési alap tulajdonosa, ismert filantróp. A bírósági iratok szerint Epstein egy másik fiatal lányt, a már szintén említett Sjoberget is elküldte hozzá, aki azonban azt vallotta, nem feküdt le a mágnással. Dubin rendszeresen támogatta a Demokrata Párt jelöltjeit pénzzel és adományokkal.

