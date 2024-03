Az Orbán-recept Amerikában is alkalmazható a migráció ellen

– Miért szeretik Orbán Viktort és a magyar modellt a republikánusok körében? Mivel vívta ki Donald Trump tiszteletét a magyar miniszterelnök?

– Az amerikaiak szeretik a győzteseket. Az, hogy a magyar jobboldal immár 14 éve minden választáson lényegében rommá veri a liberálisokat és a baloldalt, mindenképpen imponál Donald Trump szavazóbázisnak. A döntéshozók és a politikai gondolkodók emellett nagyra értékelik a gyakorlatba átültetett magyar konzervatív megoldásokat. Amerika egy migránsválság kellős közepén van, és sokan vélik úgy, hogy a 2015-ös krízis hazai megoldása – a fizikai és jogi határzár – olyan recept lehet, amely az Egyesült Államokban is alkalmazható. A magyar gyermekvédelemnek is számos rajongója akad az Atlanti-óceánon túl. A Florida államban bevezetett törvény, mely a szülői jogokat védi, és megtiltja a genderagymosást az állam iskoláiban és óvodáiban, a magyar rendelkezések amerikai adaptációjának tekinthető. A családokat támogató hazai intézkedések iránt is nagy az érdeklődés amerikai barátaink körében.

Orbán Viktor és Donald Trump harmadik alkalommal találkoznak. Fotó: AFP/Brendan Smialowski

– Milyen hozadéka lehet a magyar–amerikai kapcsolatokban annak, ha Donald Trump visszaülne az elnöki székbe?

– Első ránézésre úgy tűnhet, hogy a magyar–amerikai kapcsolatok egy problémás időszakát éljük, de ez csak a politikai viszonyra igaz. A konzervatív magyar és az ultraprogresszív amerikai kormány között valóban húzódik egy ideológiai szakadék, ám ne felejtsük el azt, hogy a katonai, kereskedelmi, pénzügyi és kulturális kapcsolatok továbbra is kimondottan jók. A két ország jobboldali mozgalmai is kiváló viszonyt ápolnak, az elmúlt években dinamikus együttműködés alakult ki az olyan nagy amerikai agytrösztök, mint a Heritage Alapítvány és a magyar kutatóintézetek között is. Ebben a kontextusban érdemes vizsgálni a magyar miniszterelnök látogatását az amerikai konzervatívok elnökjelöltjénél.

Ha Donald Trump visszatér a Fehér Házba, biztosak lehetünk abban, hogy a magyar–amerikai kapcsolatrendszer minden dimenziója megerősödik.

– Milyen támadásokra számíthat a demokrata sajtó és az európai balliberális sajtó részéről Orbán Viktor, amiért Donald Trumppal találkozik?

– Éhes óvodásokat megszégyenítő toporzékolásra lehet számítani. A nemzetközi baloldali sajtó már a találkozó bejelentését követő órákban megkezdte a sárdobálást, és az alpári támadások folytatását biztosra vehetjük. A liberális oldal stratégiája a választási évben egyértelmű: mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy démonizálják az amerikai jobboldal elnökjelöltjét és az európai konzervatívok kiemelkedő vezéregyéniségét. Mindez természetesen a tengeren inneni és túli választásokkal függ össze. A globalista baloldal pániküzemmódban politizál, hiszen az elmúlt kormányzati ciklus során egyik kudarc érte őket a másik után, úgy a gazdaság és a közbiztonság terén, mint az oroszok elleni felelőtlen proxy háborújukban. Erre vezethető vissza a meglehetősen méltatlan és egysíkú politikai kommunikációjuk. Azonban pozitív hatásra nem számíthatnak. Donald Trump és Orbán Viktor politikai teljesítménye önmagáért beszél, őket ma már nem lehet befeketíteni a választók előtt. Az elmúlt évek őket igazolták, és ezen semmilyen sajtóhisztéria nem változtathat.

