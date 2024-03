Orosz elnökválasztás: holnap megkezdődik a voksolás, jelentősen átalakulhat a kormány

A pénteken kezdődő választáson az államfői posztért négy jelölt indul: Vlagyimir Putyin, Leonyid Szluckij, Nyikolaj Haritonov és Vlagyiszlav Davankov.

Kedves Oroszország polgárai, kedves barátaim! Holnap, március 15-én hatalmas országunkban megnyílnak a szavazóhelyiségek, megkezdődik a háromnapos oroszországi elnökválasztás. Nyolcadik alkalommal rendezik meg Oroszországban a voksolást, ami azt mutatja, a demokratikus állam egyik alapelve, a választások szabályszerűsége sérthetetlen

– jelentette ki beszédében Putyin.

Hangsúlyozta, hogy az orosz állampolgárok döntenek a haza jövőjéről, a hatalom egyetlen forrása a nép, ez pedig a legfontosabb rendelkezés, amit az orosz alkotmány rögzít. Kifejtette, hogy az emberek

nemcsak szavazatukat adják le, hanem kinyilvánítják akaratukat és törekvéseiket, személyes részvételüket Oroszország további fejlődésében, mert a választás egy lépés a jövő felé.

A voksolás március 15. és 17. között zajlik. A nehezen megközelíthető és távoli területeken február 25-től lehetőség van előzetes szavazásra. Az Oroszországi Föderáció 29 területén online szavazásra is lehetőség nyílik. A voksolás a Központi Választási Bizottság speciális internetes portálján keresztül történik azok számára, akik korábban ehhez benyújtották a szükséges kérvényt. Mintegy 94 ezer szavazóhelyiség várja a választópolgárokat, és 113,5 millió szavazólap készült, számolt be róla a RIA Novosztyi.

Vlagyiszlav Davankovnak, az orosz Új Emberek párt elnökjelöltjének választási plakátja Moszkvában 2024. március 13-án. Fotó: Makszim Sipenkov / MTI/EPA

Külföldön a szavazás március 1-jétől kezdődött. Minden olyan országban lehet voksolni, ahol Oroszország diplomáciai és konzuli jelenléttel rendelkezik. A balti országokban, Moldovában, Németországban, az Egyesült Államokban, Csehországban és Finnországban az előző választáshoz képest kevesebb szavazóhelyiségben adhatják le szavazatukat az arra jogosultak. A RIA Novosztyi által közölt adatok alapján több mint 47 ezer szavazó kívánja külföldről leadni a voksát.

A szavazatok számlálása az urnazárást követően azonnal megkezdődik. A végeredményt március 28-ig kell a Központi Választási Bizottságnak bejelentenie. Az új államfőnek 50 százalék +1 szavazatot kell szereznie az első fordulóban. Ha ez nem történik meg, akkor a két legjobb eredményt elért jelölt részvételével pontosan három héttel az első után megtartják a második fordulót.

Ukrajna szakadár területein is voksolnak

A Donyecki és a Luhanszki Népköztársaságban, a zaporizzsjai és a herszoni régióban hadiállapot uralkodik, és egyes területeken lehetőség van előre hozott szavazásra, ezeknek a listáját már összeállították. Itt a biztonsági kockázatok miatt a szavazás időtartama lerövidülhet. Ezeken a területeken a választási bizottságok önállóan állítják össze azoknak a dokumentumoknak a listáját, ami a választópolgárok azonosításához szükséges. Akiknek nincs orosz útlevélük, más azonosító okmányt is bemutathatnak.

Teljesen átalakulhat az orosz kormány az elnökválasztás után?

Az orosz megfigyelőkön kívül 36 ország delegációja, valamint öt nemzetközi szervezet megfigyelői vesznek részt a választásokon. A Bloomberg amerikai hírportál értesülései szerint a választásokat követően 2020 után először érkezik el a pillanat, hogy az orosz kormányban jelentős változások legyenek.

A Kreml számára fontos, hogy jelzést küldjön a rotációról, és friss vérre van szükség

– idézte a Bloomberg Mihail Vinogradovot, a Szentpétervári Politikai Alapítvány vezetőjét, aki elmondta, hogy a változások minden pozícióval kapcsolatban felmerültek, de egyelőre ezek még csak találgatások.

Vlagyimir Putyin orosz elnök kartonfigurájával fényképezkedik egy nõ Moszkvában 2024. március 13-án. Fotó: Jurij Kocsetkov/MTI/EPA

Felmerült Nyikolaj Sulginob energiaügyi miniszter távozásának lehetősége, utódja Borisz Kovalcsuk, az Inter RAO közszolgáltató holding vezérigazgatója lehet, akinek édesapját az amerikai pénzügyminisztérium 2014-ben Putyin és más vezető orosz tisztviselők „személyes bankárjának” nevezett. Kovalcsuk esetében más pozíciók is felmerültek, várományosa lehet az egyik nagy állami energiaipari holding vezetői tisztségének, vagy orosz tárgyalóként is tevékenykedhet a Kőolaj-exportáló Országok Szervezeténél (OPEC). Dmitrij Patrusev a jelenlegi mezőgazdasági miniszter kormányfőhelyettesi pozícióba is kerülhet. Jurij Trutnyev, aki jelenleg az orosz Távol-Kelet fejlesztéséért felelős miniszterelnök-helyettes, szintén nagyobb szerepet kaphat a választások után. Várhatóan Mikhail Mishustin miniszterelnök és Anton Siluanov pénzügyminiszter marad a posztján. Kérdéses, hogy a választások után távozik-e Elvira Nabiullina az Orosz Nemzeti Bank éléről.

Bár a kormány megújulhat, Oroszország külpolitikájában az Egyesült Államokat és Ukrajnát illetően nem várható változás – írta a Bloomberg.

Vlagyimir Putyin február 29-én az orosz szövetségi gyűlés előtt mondott beszédében a Nyugatról kijelentette:

Nemcsak a fejlődésünket akarja akadályozni, hanem olyan Oroszországot is elképzel, amely függő, hanyatló és haldokló térség.

Az elnök akkor kiemelte, hogy szuverén, erős Oroszország nélkül nem lehetséges tartós világrend. Beszédében a hadi és infrastrukturális fejlesztésekre, az új családtámogatási programokra és a a szegénység felszámolására is kitért.

