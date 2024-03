Putyin Oroszország megmentője? – Ma kezdődik az orosz elnökválasztás

Közel 25 éve vezetői székben – Putyin politikai pályafutása

Putyin először 1999 augusztusa és 2000 májusa között került az orosz kormány élére Oroszország első megválasztott államfője, Borisz Jelcin alatt. Először pedig a 2000-ben megtartott elnökválasztáson indult, melyen első helyen végezve Oroszország államfője lett egészen 2008-ig, két négyéves ciklust betöltve. 2008 és 2012 között ismét a kormány élére került Dmitrij Medvegyev elnöksége alatt. Putyinnak ezután az elmúlt két elnökválasztást is sikerült megnyernie: elsőként végzett 2012-ben és 2018-ban is, így már közel 12 éve vezeti hazáját. Az orosz alkotmányban ráadásul 2020-ban egy olyan módosítást hajtottak végre, mely lehetővé tette, hogy az idei évtől újabb, két hatéves cikluson keresztül tölthesse be az elnöki tisztséget, így hatalmon maradva 2036-ig.