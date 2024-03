Zelenszkij: Február óta tizenöt orosz katonai repülőgépet lőttünk le

Noha az ukrán hírportálok sorra számoltak be az ukránok sikerpropagandájáról, az oroszok mélyen hallgattak a veszteségeikről, miközben a legapróbb győzelmükről is videóban számolnak be.

Az üggyel kapcsolatban megkeresést küldtünk az orosz védelmi minisztériumnak, kértük, hogy mutassanak be bizonyítékot vagy cáfolják az ukrán állításokat.

Természetesen, amint érkezik válasz, azonnal közzétesszük, illetve az ukrán védelmi minisztériumnak is elküldtük hasonló tárgyú kérdéseinket.

Borítókép: Ukrán katonák rakéta-sorozatvető rendszerrel lövik az orosz állásokat a kelet-ukrajnai Bahmut környékén húzódó fronton 2024. március 5-én (Fotó: MTI/AP/Efrem Lukackij)