A dollárbaloldal szerint folytatni kell az orosz–ukrán háborút + videó

– Van egy nagy félelem, hogy ha Trump elnök lesz, akkor az amerikai támogatások megszűnnek – mondta el Szent-Iványi István baloldali megmondóember egy interjúban azzal kapcsolatban, hogy az amerikaiak fegyverrel is támogatják Ukrajnát az Oroszország elleni háborúban.

Hozzátette: – Jens Stoltenberg NATO-főtitkárnak van egy nagyon jó javaslata, hogy öt évre százmilliárd euróra vállaljon felelősséget a NATO, és ezt fogadja el minden tagállam. Akkor hiába jön Trump, ez egy olyan kötelezettségvállalás, amit teljesítenie kell, de nemcsak az Egyesült Államoknak, hanem minden tagországnak a ráeső részt – mondta a dollárbaloldal szakértője. Azaz ezzel a lépéssel kivennék a döntést Trump kezéből, amennyiben megnyeri a novemberi amerikai elnökválasztást.

Az interjú során arról is beszélt Szent-Iványi, hogy a NATO eddig nem vállalt ilyen szerepet, hanem csak tagállami szinten adtak fegyvereket. Most sokkal konkrétabb lenne a dolog, és a katonai szervezet szerepe is fontosabb lenne. Mint fogalmazott, ha a kötelezettségvállalást úgy értelmezik, hogy csak az ezzel egyetértő NATO-tagállamok fizetnek bele, akkor Magyarország kimaradhat ebből, de megakadályozni nem tudja.