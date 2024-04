Illegális migránsoknak hamisított okmányokat az ukrán nő

A lengyel hatóságok január óta figyelték azt az ukrán nőt, aki egy gdanski bérelt lakásban különböző okmányokat hamisított illegális migránsoknak.

A hamisítványok sorában tartózkodási kártyák, lengyel és külföldi személyi igazolványok, jogosítványok, útlevelek, vízumok és különböző más dokumentumok szerepelnek, amelyeket papíron a regionális prefektusok, társadalombiztosítási intézmények, munkáltatók, egészségügyi szakemberek és biztosítótársaságok állítottak ki

– mondta Tadeusz Gruchala, a határőrség helyi sajtószóvivője, írja a V4NA nemzetközi hírügynökség.

Gruchała megjegyezte, hogy a határőrök az ilyen dokumentumok előállításához szükséges eszközöket is megtalálták a különböző tisztviselők és szakemberek által használt irodai pecsétek formájában. Mint kiderült, voltak kész dokumentumcsomagok is, amelyeket a világ minden táján található címzetteknek való szállításra készítettek elő. Kutatásuk során olyan felszereléseket is találtak, mint laptopok, mobiltelefonok, nyomtatók, vágószerszámok és fotólámpák. A rajtaütés egy iraki férfi esete után történt, aki hamis román okmányokkal – útlevéllel, személyi igazolvánnyal és jogosítvánnyal – próbált meg átjutni a határon.

A feketepiacon az egyes okmányok akár több ezer euróba is kerülhetnek, a hamisítás típusától és mértékétől függően.

Amikor letartóztatták az ukrán nőt, aki része egy hálózatnak, a nyomozók több mint 2750 darab kész okmányt találtak, amelyek feketepiaci értéke a becslések szerint meghaladja a 3 millió eurót. Ha elítélik a nőt, akár öt évig terjedő börtönbüntetésre számíthat.

