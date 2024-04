Intenzívvé vált az utóbbi egy évben a magyar–román viszony

Belgium jelenleg, Magyarország pedig július 1-jétől tölti be a soros uniós elnökséget. A megbeszélés egybeesik a legfontosabb európai uniós intézmények – a parlament, a bizottság, a tanács – vezető pozícióinak betöltéséről szóló tárgyalások elkezdésével. Közben terítéken van a NATO-főtitkári poszt új várományosának kiválasztása is, Mark Rutte mellett Klaus Johannis is jelölt a pozícióra. Mint ismert, Magyarország ellenzi, hogy a holland miniszterelnök kövesse Jens Stoltenberget, márpedig a főtitkári poszthoz egységes álláspontra van szükség a tagállamok között.

Szijjártó Péter magyar külgazdasági és külügyminiszter március 15-i, sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján Johannis NATO-főtitkári esélyeivel kapcsolatban kijelentette: örülnek, hogy van egy közép-európai jelölt. Egyértelművé tette, hogy a magyar kormány nem támogatja Mark Ruttét, mivel a holland miniszterelnök korábban Magyarország térdre kényszerítését sürgette, így nincs bizalom iránta.

Örülünk, hogy van egy közép-európai jelölt, eddig soha nem volt ebből a térségből érkező főtitkára a NATO-nak

– mondta Szijjártó Péter. A tárcavezető arról is beszélt, hogy a magyar–román viszony stratégiai jelentőségű, s ebben az Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ), az erdélyi és a székelyföldi magyarság jelenti a legfontosabb alapot. Megemlítette azt is, hogy Románia jelenleg a magyar gazdaság harmadik legjelentősebb exportpiaca. Szijjártó kihangsúlyozta: Magyarország érdeke is a teljes körű román csatlakozás a schengeni övezethez.

Ehhez minden tőlünk telhető támogatást megadunk a magyar uniós elnökség idején

– mondta a tárcavezető.