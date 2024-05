Amerikai rakétákat lőtt le az orosz légvédelem a Krím felett + videó

A szolgálatban lévő orosz légvédelem tegnap este a Krím fölött megsemmisített három ATACMS rakétát, amelyeket az Ukrán Fegyveres Erők indított el. A Belgorodi terület fölött két drónt, míg a Fekete-tengeren a Krím felé tartó, személyzet nélküli hajót hatástalanítottak – közölte az orosz védelmi minisztérium.

In der Nacht hat die ukrainische Armee die Halbinsel Krim mit Raketen beschossen (ATACMS aus den USA?), dabei wurden laut dem Gouverneur der Krim 2 Zivilisten getötet. pic.twitter.com/euW7fyYwJc — Zentrale Ermittlungsstelle (@ZentraleV) May 24, 2024

Az amerikai hadsereg taktikai rakétarendszere (ATACMS) rakétát lő ki a Keleti-tengerbe egy ismeretlen helyről Dél-Korea keleti partján egy dél-koreai-amerikai közös hadgyakorlat során. Fotó: AFP

Az MGM–140 Army Tactical Missile System (röviden ATACMS) kis hatótávolságú, inerciális irányítórendszerrel ellátott harcászati ballisztikus rakéta. Az 1980-as évek végén a Ling-Temco-Vought (LTV) vállalat fejlesztette, amely később felvásárlások révén a Lockheed Martinhoz került. A szilárd hajtóanyagú rakétahajtóművel ellátott fegyver egyes változatainak hatótávolsága eléri a háromszáz kilométert. A rakétát a lánctalpas M270 MLRS, valamint a gumikerekes M142 HIMARS rendszerből lehet indítani. Egy indítójármű egy rakétát tartalmazó hordozó-indító konténerrel rendelkezik. 1991-ben rendszeresítették az Egyesült Államok fegyveres erőinél. A rendszer első harci alkalmazására az 1991-es Öböl-háborúban került sor. 2023 őszétől az Ukrán Fegyveres Erők is alkalmazzák, 2024 márciusában pedig a nagyobb hatótávolságú változat is megjelent Ukrajnában.

A Fekete-tenger vizein a Krím félsziget felé tartó, legénység nélküli ukrán haditengerészeti hajókat észleltek. A három, személyzet nélküli járművet a Fekete-tengeri Flotta haditengerészeti légierejének szabványos fegyvereivel megsemmisítettek – tette hozzá a védelmi minisztérium.

Ukrajna rendszeresen lövi az orosz határvidékeket, dróncsapásokat és szabotázsakciókat indít. A légvédelmi rendszerek azonban a legtöbb drónt megsemmisítik.

Volodimir Zelenszkij (b) ukrán elnök köszönti Antony Blinken amerikai külügyminisztert 2024. május 14-i kijevi találkozójuk előtt. Fotó:AFP

Az egyre fölényesebbé váló orosz nyomás hatására az Antony Blinken által vezetett külügyminisztérium vezetésével heves vita folyik az amerikai adminisztráción belül az USA által szállított fegyverek orosz területeken való felhasználásáról szóló tilalom enyhítéséről, amely lehetővé tenné az ukránoknak, hogy az Oroszországon belüli rakéta- és tüzérségi kilövőhelyeket is elérjék – írja a The New York Times.