Olasz orvosok akadályozzák az illegális migránsok kitoloncolását

A hétvégén Milánóban több súlyos késelés is történt, az egyik egy metrómegállóban, amelynek áldozata és a feltételezések szerint az elkövetője is afrikai bevándorló volt. Nagyon magas a milánói metró környékén az okmányokkal nem rendelkező illegális bevándorlók száma, akik miután nem jutnak munkához, a szervezett bűnözés, elsősorban a kábítószer-kereskedelem zsákutcájában találják magukat – számol be a körülményekről az Il Giornale olasz napilap. Az észak-olaszországi nagyváros közbiztonsága körüli súlyos problémákat Giuseppe Sala polgármester is kénytelen volt elismerni.

Milano, stazione Centrale, scene di ordinaria violenza tra immigrati



Vi ricordate quando il sindaco Beppe Sala💩🖕 parlava di percezione di insicurezza dei cittadini e di una campagna politica-mediatica contro la città? pic.twitter.com/MNxMH7mZiN — Carlo Gallo (Karl Fash✋️🇮🇹🖤) (@Karl_Fasc) May 10, 2024

A római Termini pályaudvaron sem különb a helyzet. A bevándorlók az olasz fővárosban is rendszeresen a zavargások főszereplői.

Egy hete egy olasz rendőrt sebesített meg életveszélyesen egy marokkói bevándorló. Az utólagos hatósági vizsgálatok szerint az elkövetőt korábban elkövetett bűncselekmények miatt a kitoloncolásra váró zárt központban kellett volna elhelyezni, de helyhiány miatt kiutasító paranccsal a kezében szabadon engedték.

Sajtóinformációk szerint egyes olasz orvosok úgy határoztak, hogy nem állítják ki a büntetett előéletű illegális bevándorlók számára fenntartott létesítményekben való elhelyezéshez szükséges orvosi igazolást. Többek között arra hivatkoznak, hogy az ott lévő körülmények veszélyt jelentenek a migránsok egészségére.

Természetesen nem hotelnek épültek, tekintve, hogy közbiztonságra nézve veszélynek tartott migránsok vannak a központokban elhelyezve. Az egészségi állapot felügyeletéért azonban szakemberek felelnek

– írja az Il Giornale napilap az eset kapcsán. Egy római orvosnő maga számolt be arról, miért csatlakozott a zárt táborok bezárását szorgalmazó mozgalomhoz, és hogyan segít az illegális bevándorlóknak, hogy szabadok maradhassanak. Egyetlen aláírással tönkre lehet tenni és meg is lehet menteni egy ember életét – biztatta kollégáit az orvosnő.

A Giorgia Meloni vezette jobbközép kormány migrációs politikájának alappillérét jelentik az illegális bevándorlók zárt táborokban való elhelyezése, majd ezt követően kitoloncolása. Ez elsősorban a közbiztonság megteremtését szolgálja. A baloldal azonban mindent megtesz, hogy nagyobb szabadságot biztosítson az Olaszországban élő illegális bevándorlóknak. A kormány eddig nyolc tartományban tíz központot hozott létre. További célja, hogy a településektől távol, régi kaszárnyákban minden régióban legyen egy tábor.

Borítókép: Illegális migránsok százezrei érkeznek folyamatosan Európába (Fotó: MTI/EPA-EFE/Carlos De Saa)