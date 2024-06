Így veszik át a migránsok az uralmat Európa felett

Németországban rohamosan nő a honosítások száma: a Szövetségi Statisztikai Hivatal szerint 2023-ban több mint kétszázezer migráns vált német állampolgárrá – írja a V4NA nemzetközi hírügynökség. Ebből messze a legnagyobb csoportot a szírek alkotják, akik közül 75 485-en válnak állampolgárrá 2023-ban. A második helyen a Törökországból érkező migránsok állnak, akik 10 735 német útlevelet kaptak, míg a harmadik helyen Irak áll 10 710 új állampolgárral. A Remix News számolt be arról, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) és a Kereszténydemokrata Unió (CDU) egyaránt élesen bírálta a kormányt, miután napvilágot láttak a statisztikák. Az AfD azonban, miközben támadta a jelenlegi kormány bevándorláspolitikáját, azt is megjegyezte, hogy a honosított migránsok közül sokan szíriaiak, akiket Angela Merkel korábbi CDU-s kancellár hívott be 2015-ben és 2016-ban.

(Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP/Sebastian Willnow)

Ez több ember, mint Potsdam, Saarbrücken vagy Leverkusen lakossága. A honosítások száma tehát történelmi rekordot ért el, miközben a kormány és a kereszténydemokraták azt akarják elhitetni velünk, hogy a migrációt korlátozzák. A valóságban ez a rekordszám a 2014 és 2016 közötti tömeges szíriai bevándorlás eredménye, amelyet az Angela Merkel vezette akkori CDU-s szövetségi kormány hozott ránk

– reagált az AfD. Az év elején egyébként egy olyan törvényt fogadtak el Németországban, amely jelentősen megkönnyítette a migránsok honosítását.

Az adatokból kiderül, hogy a 2023-ban német útlevelet kapott szíriai állampolgárok átlagosan 24,5 évesek voltak, és 64 százalékuk férfi volt. Átlagosan hat-hét évet éltek Németországban, mielőtt német állampolgárságot kaptak. Házastársak és kiskorú gyermekek is honosíthatók minimális tartózkodási idő nélkül. A bevándorlási törvény korábbi változásai nyomán az is módosult, hogy külföldi szülők gyermekeként az országban születettek hogyan kapják meg az állampolgárságot. 2000. január 1-je előtt azok a gyermekek, akiknek nem volt legalább egy német szülőjük, nem kaphattak német útlevelet. A jogszabályváltozást követően az állampolgárság fogalma a származás helyett azon alapult, hogy a gyermek Németországban született-e. Ez azt jelenti, hogy két külföldinek lehetett gyermeke Németországban, és a gyermek automatikusan német útlevelet kapott, feltéve, hogy az egyik szülő nyolc éve Németországban élt.

Az új szabályok nyomán 2000 óta évente negyvenezer új német állampolgár lett és több mint nyolcszázezer olyan gyermek kapott német útlevelet, akinek két külföldi szülője volt – derül ki a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatal (BAMF) adataiból.

Míg számos nagyvállalkozás-párti közgazdász és a baloldali-liberális spektrumhoz tartozó személy azzal érvel, hogy a bevándorlás szinte csak előnyökkel jár, Németország hatalmas bevándorlónépessége komoly társadalmi és politikai költségekkel járt. Németország évente mintegy 36 milliárd eurót költ az újonnan érkezettek szociális ellátására, integrációjára és lakhatására, ami azt eredményezte, hogy az ország gyorsan hatalmas adósságot halmozott fel. E bevándorlók milliói munkanélküliek vagy alulfoglalkoztatottak maradnak. Németország oktatási rendszere is komoly terheknek van kitéve, az iskolai erőszak robbanásszerűen megnőtt.

Németország lakásválsága is felgyorsult a tömeges bevándorlás miatt, miközben a baloldali-liberális establishment nem hajlandó elismerni az egyre növekvő népesség környezeti hatásait az amúgy is zsúfolt országban.

Fotó: AFP

Figyelemre méltó, hogy a bűnözők külföldi aránya is magasabbra szökött: 2023-ban az összes bűncselekmény 41 százalékát külföldiek követték el, ami új rekordot jelent. Ráadásul az erőszakos bűncselekmények, például a gyilkosság, a testi sértés, a nemi erőszak és a csoportos nemi erőszak tekintetében még magasabb az arányuk.

Sokan érvelhetnek azzal, hogy a szíriaiak és más honosított csoportok bebizonyították, hogy törvénytisztelő állampolgárok, azonban, ahogyan azt más országokban, például Dániában láttuk, az adatok azt mutatják, hogy a második generációs migránsok bűnözési aránya magasabb, mint az első generációs migránsoké, akik nem rendelkeztek állampolgársággal.

Borítókép: Illegális migránsokat igazoltatnak a német rendőrök (Fotó: AFP/Jens Schlueter)