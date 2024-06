Szárnyal Meloni és az olasz jobboldal

Soha korábban nem volt ilyen alacsony a szavazási szándék egyébként Olaszországban, az olaszoknak valamivel kevesebb, mint a fele élt demokratikus jogával és ment el szavazni.

Giorgia Meloni, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsalád elnökén van most az európai jobboldal szeme, aki korábban úgy fogalmazott, küldetésének tartja a jobboldal összefogását Brüsszelben.

Az olaszok bíznak a jobboldali erőkben, irányváltást várnak elsősorban a háború, a migráció, az agrárpolitika terén Európában. Az olasz kormány a legerősebb Európában

– elemezte az eredményeket a miniszterelnök az olasz köztelevízió csatornáján.

Belátta, nem volt egyértelmű, hogy ilyen jelentős emelkedésre tesznek majd szert, és megjegyezte, hogy a választások eredményei is azt bizonyítják, hogy még erősebb olasz jobboldalt juttatnak az Európai Parlamentbe. Azt is hangsúlyozta, hogy nem csak pártja, az Olasz Testvérek növekedett, hanem a koalíció másik két pártja is erősödött.

Megjegyezte, az olaszok voksaikkal azt bizonyították, hogy bíznak a kormányban és felhatalmazzák, hogy az uniós intézményekben is úgy folytassák munkájukat, ahogyan az elmúlt másfél évben a római parlamentben tették.

Meloni úgy fogalmazott, még elszántabban folytatja a politikai küzdelmeket Brüsszelben.

Büszke pártja eredményeire, ugyanakkor érzi azt a hatalmas felelősséget, amivel az állampolgárok felruházták. Hozzátette, pragmatikus megoldások szükségesek, nem lehet továbbra is ideológiák mentén döntéseket hozni Brüsszelben.

Matteo Salvini, a Liga kormánypárt főtitkára is megelégedett az eredményekkel.

Egy éve még halottnak hittek, de íme élünk és virulunk – fogalmazott a kormányfőhelyettes. Gratulált Marine le Pennek, a francia Nemzeti Tömörülés párt elnökének, aki elsöprő sikert aratott hazájában. Ugyanakkor felszólította a koalíciós jobboldali pártokat, hogy ne kössenek természetellenes szövetséget a szocialistákkal, és azt is hangsúlyozta, ellenzi Ursula von der Leyen újrázását.

Rendkívüli eredmények nevezte a megszerzett közel tízszázalékos támogatottságot Antonio Tajani, majd hozzátette, mindez Silvio Berlusconinak és azoknak köszönhető, akik mindvégig hittek a párt küldetésében.

Borítókép: Giorgia Meloni olasz miniszterelnök, az Olasz Testvérek (FdI) párt vezetője pártjának római eredményváróján az európai parlamenti választások éjszakáján, 2024. június 10-én (Fotó: MTI/EPA/ANSA/Giuseppe Lami)