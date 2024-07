Migránsok provokáltak tömegverekedést a spanyolországi Medina del Campóban. Szerdán legkevesebb tíz ember esett egymásnak kövekkel és késekkel, melynek következtében egy 30 év körüli férfi megsérült és kórházi ellátásra szorult. A konfliktust több helybeli is bejelentette a rendőrségen, így sikerült még időben megfékezni az indulatokat. Kasztília és León régió alelnöke, a voxos Juan Garcia-Gallardo azt mondta, hogy bár a kormánymédia nem hajlandó azt közzétenni, tudni kell, hogy a konfliktus főszereplői marokkói származású férfiak voltak.

Nem mondják meg, de mórokról van szó. Retúrjegyet nekik!

– fogalmazott a jobboldali politikus, majd hozzátette, hogy az illegális migráció miatt a városban egyre több marokkói van, ami negatívan befolyásolja az együttélést, ugyanúgy, mint sok más spanyolországi városban, ahol rendszeresen fordulnak elő hasonló konfliktusok.

García-Gallardo reacciona a la pelea en Medina del Campo (Valladolid): «No te lo dicen, pero son moros. Billete de vuelta»https://t.co/BCfMpCVBCJ — LA GACETA (@gaceta_es) July 3, 2024

Gallardo az X-en kiemelte, hogy a helyieknek joguk van ahhoz, hogy félelem nélkül éljenek, ezért a problémás embereket mielőbb vissza kell küldeni a származási országukba.

No te lo dicen, pero son moros.



La creciente población marroquí está deteriorando la convivencia en Medina del Campo, como en tantos otros sitios.



Los vecinos tienen derecho a vivir sin miedo. Billete de vuelta ✈️👋🏻🇲🇦 https://t.co/AQqjXe4Dni — Juan García-Gallardo (@juan_ggallardo) July 3, 2024

A politikus két hónapja kezdett el erőteljesebben felszólalni az illegális bevándorlás kapcsán, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy Palencia régió városai egyre jobban iszlamizálódnak, majd néhány héttel később egy salamancai, szintén marokkóiak részvételével zajlott erőszakos támadás után követelt biztonságot a helyieknek. A központi szocialista spanyol kormány nyolc hónappal ezelőtt helyezett el 150 illegális bevándorlót a Medina del Campó-i termálfürdő épületében a polgármester akarata ellenére, hogy így segítsen tehermentesíteni az összeomlás szélén álló kanári-szigeteki befogadórendszert.

🔴 URGENTE | Hace ocho meses, el Gobierno alojó a 150 inmigrantes ilegales en un balneario de lujo en Medina del Campo (Valladolid) contra la voluntad del alcalde.



Hoy, conocemos que una brutal pelea entre 10 inmigrantes con arma blanca ha dejado heridos con cortes. pic.twitter.com/DySFqpPWMy — Unai Cano (@unaicano10) July 3, 2024

A Sánchez-kormány más spanyol városokba is átszállított több száz illegális bevándorlót, legtöbbször az éjszaka leple alatt, előzetes tájékoztatás nélkül, most pedig azt tervezi, hogy egy törvénymódosítással kötelezi a félsziget régióit arra, hogy vállaljanak szolidaritást a kanári-szigeteki kormánnyal. Ha ez megtörténik, akkor több ezer kísérő nélküli migránsgyereket is áthelyeznek majd a félszigetre annak érdekében, hogy elosszák őket az autonóm közösségek között. A Vox már előre jelezte, hogy azokban a régiókban, ahol a Néppárttal koalícióban kormányoznak, elutasítják a gyerekek befogadását.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: NurPhoto via AFP/Francesco Militello Mirto)