Már nem értenek egyet a nyitott határokkal a németek

Óriási mértékben csökkent az Angela Merkel korábbi német kancellár által követett migrációs politika, a németek többsége ma már nem ért egyet a határok megnyitásával – derült ki az Insa felméréséből, hívta fel rá a figyelmet a The European Conservative hírportál.

Eszerint a német lakosság 71 százaléka negatívan ítéli meg Angela Merkel migrációs politikáját.

Ez komoly visszaesés 2015-höz képest, hívta fel rá a figyelmet Hermann Binkert, az Insa ügyvezető igazgatója. Mint mondta, akkor a megkérdezettek 46 százaléka értékelte jónak a nyitott határokat.

Wie die Deutschen ticken: Mehrheit lehnt Merkels #Migration-Politik ab - jedenfalls heute. #INSA-#Umfrage: Als #AfD bei 3% stand, begann #Merkel ihre Politik der offenen Grenzen. Die Haltung der Deutschen dazu hat sich seitdem deutlich verändert https://t.co/ETCUwXiNeT — The European (@theeuropean) September 21, 2024

A felmérésből kiderült tehát, hogy a megkérdezettek mindössze 23 százaléka ítéli meg pozitívan Merkel 2015-ös menekültpolitikáját. A válaszadók 18 százaléka 2015-ben is és ma is helyesnek véli a határok megnyitását, ugyanakkor mindössze a válaszadók 5 százaléka mondta azt, hogy akkor nem értett egyet Merkellel, most azonban már úgy látja, helyesen járt el.

Ezzel szemben a válaszadók 18 százaléka mondta azt, hogy bár akkor úgy gondolta, helyes a Merkel-féle migrációs politika, most már egyáltalán nem ért vele egyet.

