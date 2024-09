Megszólal a földönkívüliekről az ufómunkacsoport vezetője, azt mondja, eljött a nyilvánosságra hozatal ideje

Ez egy új fejezet az emberiség történetében, mert elkezdődött a nyilvánosságra hozatal – fogalmazott a The Hollywood Reporternek a memoárjáról Jay Stratton. Az Egyesült Államok kormányának titkos azonosítatlan légi jelenségekkel foglalkozó munkacsoportjának egykori igazgatója azt mondja, az érdeklődők mindent elolvashatnak, ami nyilvánosságra hozható a földön kívüli élet bizonyítékairól.

Nemrég derült ki, hogy Stratton szerződést kötött a Harper Collins Kiadóval, és bár a munkája titkos volt, valószínűleg van egy-kiét dolog, amit a közönség elé tárhat, hiszen több mint 16 éven át magas rangú hírszerzési tisztként dolgozott, emellett rengeteg kormányzati vizsgálatot vezetett az UAP és a nem emberi hírszerzés területén.

További érdekesség az ügyben, hogy Stratton kollégái között volt David Grusch is, aki tavaly eskü alatt vallotta, hogy vannak bizonyítékok a nem emberi intelligencia technológiájáról és biológiájáról is. Az Egyesült Államok szenátusa még tavaly szavazta meg, hogy nyilvánosságra hozzák azt, amit a kormány tud az ufókról és minden nem humán hírszerzésről. Az indoklás szerint ugyanis az amerikai közvéleménynek joga van megismerni az ismeretlen eredetű technológiákat, a nem emberi intelligenciát és a megmagyarázhatatlan jelenségeket is.