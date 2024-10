Nekik nem szóltak, hogy hasít a gazdaság: milliószám emigrálnak a románok

A román miniszterelnök szerint az egész rendszerváltás utáni politikustársadalom hibás azért, hogy immár a 6,5 milliót közelíti a szülőföldjükről elvándorolt, boldogulását külföldön kereső románok száma.

Marcel Ciolacu csütörtökön RePatriot Summit elnevezésű, a külhoni románokat megszólító üzleti konferencián beszélt erről, amelyen külföldön élő román üzletemberek és cégvezetők találkoznak potenciális romániai partnerekkel.

A kormányfő kiemelte: csak 2008 és 2022 között több mint hárommillió román emigrált.

Megjegyezte: bár nincs pontos adat a külföldön élő románokról, és az elemzők is különböző becslésekkel dolgoznak, de ha beleszámolják a Moldovából emigrált 1,2 millió embert is, akkor számuk immár a 6,5 milliót közelíti. Úgy értékelte: ez hatalmas veszteség, akkor is, ha a külföldön élő románok évente a GDP 2 százalékát kitevő összeget, 6,5 milliárd eurót küldenek Romániába hátrahagyott családtagjaik támogatására.

– Nemcsak a hozzáadott értéket veszítjük el, hanem Románia jövőjét is, hiszen azok a fiatalok, akik ma külföldön dolgoznak és fejlődnek, külföldön alapítanak családot – mutatott rá a miniszterelnök. Megjegyezve, hogy a Nagy-Britanniában, Olaszországban, Spanyolországban élő román diaszpóra átlagéletkora 31–33 év.