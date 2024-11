A svéd sajtó mérsékelten számolt be csütörtökön az Európai Politikai közösség találkozójáról

A svéd médiumok többnyire úgy fogalmaztak, hogy a találkozóra az amerikai elnökválasztás árnyékában kerül sor, azaz nem is rejtették véka alá csalódottságukat az eredmény miatt. A közszolgálati Sveriges Radio budapesti tudósítója például azt mondta: „A találkozót beárnyékolják az amerikai választások és Donald Trump visszatérésével kapcsolatos aggodalmak.”

Ulf Kristersson miniszterelnök mind a svéd közrádió csütörtök reggeli műsorában, mind később Budapesten svéd újságíróknak úgy nyilatkozott,

Európának nagyobb felelősséget kell vállalnia a saját és Ukrajna biztonságáért, azaz ezzel arra hívta fel a figyelmet, hogy fel kell készülni arra, hogy az Egyesült Államok nélkül is tovább kell folytatni a fegyverkezést és Kijev támogatását.

A skandináv ország volt miniszterelnöke is „ellátta tanáccsal” Kristerssont, illetve valójában ugyanarra szólította fel, amit a hivatalban lévő kormányfő egyébként is képvisel. A szociáldemokrata Magdalena Andersson a Magyarországra induló utódjának azt üzente, hogy szorgalmazza a konkrét és folyamatos támogatást Ukrajna számára. Hozzátette, a miniszterelnöknek szorgalmaznia kell az EU vezetőinél az Egyesült Államokkal folytatott megbeszéléseik összehangolását annak érdekében, hogy meggyőzze Trumpot arról, hogy az USA érdeke, hogy továbbra is támogassa Ukrajnát.

Ulf Kristersson szemmel láthatóan nem érkezett örömmel Budapestre. A svéd miniszterelnök legutóbb februárban járt Budapesten, közvetlenül azelőtt, hogy a magyar országgyűlés szavazott Svédország NATO-tagságáról, akkor is csak kényszerűségből fogadta el a korábban egyszer már visszautasított meghívást.

A kínosan hosszúra nyúló svéd csatlakozási folyamat során Budapestet az aggasztotta, hogy Stockholm tendenciózusan, az igazságot elferdítve kelti rossz hírét a magyaroknak.

Bár végül a magyar parlament megszavazta a svéd NATO-csatlakozást, azaz védelmi téren is szövetségesévé fogadta a skandinávokat, a gentleman’s agreementet az utóbbi időben rendre megszegték a svédek, és folytatták Magyarország támadását.

Legutóbb akkor, mikor a grúziai választásokat követően a svéd miniszterelnök azt mondta, hogy Orbán Viktor Oroszország nevében beszél, és nem képviseli az Európai Uniót, ami miatt a magyar külügyminisztérium bekérette a svéd nagykövetet.

Mindezek fényében érthető, hogy a svéd kormányfőnem nagy örömmel utazott Budapestre.

Borítókép: Ulf Kristersson (Fotó: AFP)