Kiderült, melyik társadalmi csoportot mozgatta meg leginkább Trump

Trump mellett J. D. Vance alelnökjelölt szerepét is kiemeli a szerző. Vance az első millenniumi generációs alelnök, maga is egy új konzervatív férfiideál megtestesítője: egy fegyvertartó, volt katona, aki ugyanakkor a családját is kiemelten fontosnak tartja. Az ő karaktere egyszerre közvetíti a hagyományos és modern férfiértékeket, ami szintén Trump mellé állította a szavazókat.