Megfigyelési botrány Németországban

Az adatok kora soha nem volt ennyire átláthatatlan és veszélyes. A Bayerische Rundfunk (BR) által végzett kutatás olyan adatállományt tár fel, amely betekintést nyújt több millió appfelhasználó életébe világszerte, beleértve közel nyolcszázezer németet. Az állomány feltárja, hogy az alkalmazások által gyűjtött helyadatok globális adatpiacokon cserélnek gazdát, ami súlyos kérdéseket vet fel a magánélet védelmét illetően, írta a Tagesschau.

Illusztráció (Fotó: Hans Lucas/AFP/Fiora Garenzi)

A vizsgált adatállomány egy amerikai adatkereskedő, a Datastream tulajdonából származik. Ez az állomány 380 millió helyadatot tartalmazott egyetlen napon, közel 47 millió felhasználótól világszerte.

A gyűjtött információ alapja számos népszerű alkalmazás, köztük olyan népszerű appok, mint a Wetter Online, a Flightradar24 és a Kleinanzeigen. Ezek az alkalmazások nemcsak közelítőleges, hanem pontos helyadatokat is megosztanak, amelyek révén az emberek lakóhelyét és munkahelyét is be lehet azonosítani.

A helyadatok kereskedelme

A helyadatok áramlása része egy átláthatatlan és gyakran szabálytalan hirdetési üzleti modellnek. Az alkalmazások fejlesztői valós időben továbbítják a felhasználók adatait – mint például tartózkodási helyüket vagy telefonmodelljüket – online hirdetési ügynökségek számára. A Wetter Online adatvédelmi szabályzatában szerepel, hogy több mint nyolcszáz vállalattal osztanak meg adatokat, köztük az Európai Unión kívüli országokban működő cégekkel, mint az Egyesült Államok vagy Brazília.

Martin Baumann adatvédelmi jogász szerint ez a gyakorlat a kontroll teljes elvesztéséhez vezet.

Egy iMac G3 az asztalon a Chaos Computer Club (CCC) kongresszusán (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Daniel Bockwoldt)

Szinte lehetetlen nyomon követni, hogy a megosztott adatok pontosan kikhez kerülnek, és a legtöbb felhasználónak fogalma sincs arról, hogy milyen részletes profilokat lehet róluk készíteni.

Különösen érzékeny helyzetek

Az adatok érzékenységét bizonyítja egy friss amerikai eset is. Egy feltételezett orosz hekkercsoport feltörte a Gravy Analytics adatbázisát, amely a helyadatokat továbbító vállalatok egyik vezetője. A hekkerek részleges adatokat hoztak nyilvánosságra, és további információk kiszivárogtatásával fenyegetőznek.

Helyadatok érzékenységét támasztja alá egy németországi nő esete is. A BR és a netzpolitik.org által elemzett adatokból kiderült a pontos lakóhelye, személyes adatai, valamint az, hogy melyik kórházban járt, amelynek következtében szenzitív egészségügyi adatai is nyilvánosságra kerültek.

Az adatvédelmi szabályozás és annak hiányosságai

Az adatvédelmi szakértők és hatóságok egyre inkább aggódnak a helyzet miatt. Michael Will, a Bajor Adatvédelmi Hatóság vezetője „bizalomvesztésről” beszél, és közölte, hogy átfogó vizsgálatokat kezdeményeznek.